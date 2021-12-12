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要你「洗上癮」-- 從台灣疫情 談實驗室裡的洗手槽

張俊哲／科技人文聯合講座

上周四教完書、改完稿，由實驗室開車返家。途中欣見一整排路樹甫披上聖誕燈，為都市的深夜平添耶誕氣息。本應高興，但卻高興不太起來，只因傍晚剛從中研院友人得知：新冠肺炎已由他服務的單位冒出，不但是本土病例，也很可能是實驗室病例，意謂在實驗過程中被感染。我無意對病毒之傳播途徑行任何臆測，卻很願意和大家談談實驗室之管理。而且，就從洗手槽談起。

在一個生醫研究單位，空間通常被劃分為「實驗區」與「非實驗區」，彼此井水不犯河水。然而在「實驗區」內，其實又有「實驗檯」與「書桌椅」的分置。前者當然是執行實驗之所在，後者通常被用來分析數據，兼充臨時休息區。嚴格來說，整個實驗區內禁止飲食。然而在空間狹小的系所，實驗室內放置的書桌椅的小區，不得不讓同學喝口水，吃點東西。但令人憂心的是，不論實驗室大小，不少同學由實驗檯返回座椅時，要嘛忘記洗手，要嘛就得在清洗實驗容器的水槽洗手，不免遭到汙染。

其實多年前我也是個這樣無關緊要的研究生，覺得所屬之英國研究室幹嘛在實驗檯與書桌椅間，設了一個專用的洗手槽，而且同仁們在脫下實驗手套，離開實驗檯時，必在此一水槽用肥皂洗好手、擦乾後，才肯回座休息。由於不想被視為不文明，加上覺得「洗手有理」，可去掉不少生化毒物，也就入境隨俗，一天洗上十餘次，甚至連返回實驗檯途中也必定再洗一次，只因不想讓手上的灰塵油漬影響實驗。由於養成自發的「中途洗手」習慣，多次送別友人至門口後，雖沒有要立刻做實驗，竟不自主地再一次洗手，只因洗手槽位在門口旁。由此可見，習慣絕對可以養成，甚至上癮。這個「癮」我也原版帶回台北，迄今將近二十年，也傳給不少研究生。

近年來欣見實驗場域的環安衛規定日趨完善，環安衛中心也勤於提醒，這是不容忽視的進步。不過，在穿梭各校系所口試時，仍不難發現：認真做實驗的同學好不容易卸下實驗衣和手套，準備鬆一口氣，順帶補充能量之際，不僅沒有專用的洗手槽可用，也缺自主洗手的習慣，就逕在實驗檯中間擺起一張小桌，啃起排骨便當與喝起珍珠奶茶。飯後，同學還很熱心地帶我參觀養在走廊轉角的實驗動物，苦笑地說這樣比較省錢，似乎輕忽了人畜互傳之風險。我看了以後只覺得情何以堪，僅希望同學們都能倖免毒害與感染。

總結問題之關鍵並非規範未設，而在於規範未遵。沒有人不願愛惜自己的生命，只是心存僥倖，且未以專業之心態恪遵。我不相信若在普通安全等級的實驗室，常以輕率潦草之態度操作實驗，一旦置身於高風險等級的場域，即可搖身一變，立刻具備扎實嚴謹的態度與基本動作。不過，樂觀的是，好習慣不僅訓練得來，更可上癮。實驗室中的勤洗手習慣，即是其中一例。當然，若能設一個洗手專用的水槽，更是一大福利

（作者為台大教授、出版中心主任）

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