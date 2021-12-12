中媒駐台記者剩7人 創新低

兩岸關係不僅未如台灣陸委會主委邱太三上任之初所期許的「春暖花開」，中國媒體在台駐點情況反而持續倒退。去年11月底，聯合報報導蔡政府正以防疫 之名逐步清空中媒時，當時仍堅守台灣的中國記者還有19人。一年來，儘管政府聲稱會專案處理中媒赴台駐點，但在台灣的中國記者如今卻只剩個位數。

蔡英文總統擔任陸委會主委時，台灣於2001年開放新華社、人民日報、央視、央廣、中新社為首批在台駐點的中國媒體。之後隨著政策逐步開放，福建、河南、深圳媒體也陸續獲准赴台駐點採訪。

在去年新冠肺炎疫情 爆發前，同一時間基本上都會有十家中媒、超過30名中國新聞從業人員在台灣駐點採訪。去年疫情出現後，台灣政府以防疫為由停止包括媒體在內所有中國專業人士赴台，直至今年初才「開小門」，採「一對一」個案申請准許對岸記者輪換。

當年第一批赴台駐點的中國中央級媒體中，中新社在疫情爆發之初即因無法入境中斷在台駐點，人民日報於去年底駐點記者返回北京後，也因人員無法人境未能繼續駐點。兩家中媒都是「一對一」個案申請前就撤離，迄今無法再派員駐台。

近日多名記者即將結束輪駐返中，本月下旬後，在台中媒將只剩新華社、央視以及廈門、湖南衛視、海峽導報等五家陸媒共計七人。

除了台灣的防疫邊境 管制政策，中國記者赴台駐點的意願也下降。有中國記者表示，現在各單位基本上沒什麼人願意赴台。一是因現在赴台駐點一待至少要半年，更重要的是兩岸關係不佳，許多人擔心人身安全風險，即使本人願意來，往往家人也不同意，擔心現在到台灣實在「太危險」。還有中媒指出，實在感受不出台灣真有重啟兩岸交流互動的意願。