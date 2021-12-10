把台灣當備胎 兩度斷交都是奧蒂嘉

尼加拉瓜政府10日宣布，與中華民國斷絕外交關係。台外交部入口的尼加拉瓜國旗馬上被收走，只剩14面邦交國的旗幟。記者蘇健忠／攝影

尼加拉瓜 10日第二度與台灣斷交，巧合的是，兩次斷交都是在尼加拉瓜總統奧蒂嘉主政時期發生。綠營人士說，奧蒂嘉所屬政黨桑定民族解放陣線，意識形態傾左翼政權，對美關係時好時壞，但始終保持一定距離；奧蒂嘉二度掌權後，對台關係對他一直是處於「備胎」狀態，包括對台灣總統出訪的熱切程度、派出年僅24歲大使駐台，都是觀察指標。

日前辭世的外交部前部長歐鴻鍊曾擔任駐尼國大使，他在回憶錄裡披露，當年尼國財政困難，不斷向台灣要求金援；書中也提到，一旦尼國與台灣斷交，北京可以尼國為基地，向其他中美洲國家滲透，也提到奧蒂嘉個人爭議風格。

奧蒂嘉1979年首度成為尼加拉瓜掌權者，上任初期與美關係不差，但雷根政府上台後，美方拒絕承認其左翼政權，因資助尼國反政府游擊隊，進而爆發內戰，台灣也參與游擊隊。奧蒂嘉憤而在1985年首度與台灣斷交，1990年尼國政府才再度承認中華民國 。

2006年奧蒂嘉再次掌權，對台態度曖昧，被視為可能倒向中國的中美洲國家之一。前總統陳水扁 訪問尼國時，奧蒂嘉曾在兩國峰會中讓陳水扁苦候10個小時。

2009年6月，時任總統馬英九原定在薩爾瓦多會見奧蒂嘉，但三度流會；同年7月，馬出訪尼加拉瓜，奧蒂嘉未接機，又缺席國宴，5度對台灣元首「放鴿子」。

2017年蔡英文總統出訪尼加拉瓜時，奧蒂嘉在沒有通知下，讓當地媒體直播自己與蔡總統的會晤，且事前遲遲未能給予確切會面的時間。奧蒂嘉一面與台灣交好，但也私下與中國接觸。

尼加拉瓜興建棒球場也曾惹出外交風波。2010年台灣原計畫援助3千萬美元協助尼國興建國際水準棒球場，但2014年尼加拉瓜發生嚴重地震、水災，經雙方同意，款項改用於災後重建。2017年球場落成，卻傳出奧蒂嘉故意將啟用典禮提前一天舉辦，是要讓外交部次長劉德立來不及參加。

尼加拉瓜對台灣態度曖昧也體現在駐台大使人選的選定。奧蒂嘉政府去年派出年僅24歲的李蜜娜擔任尼加拉瓜駐台特命全權大使，李蜜娜留學台灣，加上外型亮眼，話題性十足。但涉外人士指出，派出外交資歷較淺人員擔任大使的作法，在國際上並不常見。

涉外人士另表示，尼加拉瓜日前接二連三指派高階首長出席與中國有關的視訊會議，與中方接觸表達願意接受「一中原則」的協商，並派財政部長訪問俄羅斯簽署協議進行核能方面合作等，斷交已有跡可循。且尼加拉瓜選擇斷交的時間點在美國舉辦民主峰會期間，是對國際民主社會的挑釁。