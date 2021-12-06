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翁啟惠：Omicron需密切關注 初估疫苗有一定壓制效果

中央社台北6日電
台前中研院院長翁啟惠6日表示，Omicron變種病毒確診者現在大部份為輕症，目前看來還沒那麼嚴重，但仍需密切關注，初步評估疫苗施打應該仍有一定的壓制效果。中央社
台前中研院院長翁啟惠6日表示，Omicron變種病毒確診者現在大部份為輕症，目前看來還沒那麼嚴重，但仍需密切關注，初步評估疫苗施打應該仍有一定的壓制效果。中央社

COVID-19變種病毒Omicron在全球確診案例數竄升，台前中研院院長翁啟惠表示，現在確診者大部份為輕症，目前看來還沒那麼嚴重，但仍需密切關注，初步評估疫苗施打應該仍有一定的壓制效果。

翁啟惠帶領的中研院基因體研究中心研究員馬徹團隊，在疫情爆發後積極投入廣效疫苗開發，近來廣效mRNA疫苗傳出最新研究成果，由於該疫苗是以特定位置去醣化的棘突蛋白mRNA為抗原，初步動物實驗對多種偽變異株有保護力，預期對最新的變種病毒也具保護力。

目前擔任國家生技醫療產業策進會會長的翁啟惠對中央社記者表示，新冠疫情爆發至今，2年來已有超過570萬種的變種病毒，其中5種最被關注，包括Alpha、Beta、Gamma、Delta及最新的Omicron，目前超過9成以上確診病例都是Delta病毒，Omicron的傳播速度及涵蓋率是否會超越前面的病毒還需要一段時間觀察。

至於廣效疫苗的最新進度，翁啟惠指出，目前已研成功發出去醣化廣效mRNA疫苗，正申請專利中，已進入技轉洽談階段。

翁啟惠表示，病毒要完全消滅很困難，Omicron出來確實讓人擔心。世界衛生組織（WHO）目前認可至少6種疫苗，全球約有300個新疫苗在研究發展中，全球約50%人口至少打1劑疫苗。不過，非洲卻只有不到5%人口打1劑疫苗，如果這些地區疫苗施打率持續很低，確實蠻危險。

翁啟惠指出，現在打過2劑疫苗都還是可能發生突破性感染，疫苗雖然可以預防重症，但也可能讓人得到輕症、帶病毒而不自知，疫苗還是控制大流行傳染病最佳工具，除了倚賴疫苗發展外，同時還需要口服的抗病毒藥物。

至於目前重症數量較少，是否是因為施打疫苗的原因，翁啟惠認為，現在還不是很清楚整體情形，Omicron傳播力比較快，但還沒看到像之前Alpha跟Delta的快速傳播情形，評估疫苗應該有一定壓制效果，也或許是症狀輕微沒被檢測出來。等過一段時間數據出來後會更清楚，目前看來還沒那麼嚴重。

疫苗 Omicron 變種病毒

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