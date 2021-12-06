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批對方CEO…張忠謀：5年內英特爾盛況拉不回

記者林孟潔／台北報導
司法院6日舉辦趨勢講堂邀台積電創辦人張忠謀演講，他說，半導體晶圓製造是台灣在世界競爭中有相當優勢的產業，盼大家一起共同守住。圖／司法院提供
司法院6日舉辦趨勢講堂邀台積電創辦人張忠謀演講，他說，半導體晶圓製造是台灣在世界競爭中有相當優勢的產業，盼大家一起共同守住。圖／司法院提供

英特爾（Intel）新任CEO基辛格（Pat Gelsinger）日前認為，台灣環境不穩定，呼籲美政府應多投資本土的半導體企業。台積電創辦人張忠謀6日表示，台積電是英特爾基最大競爭者，但英特爾規定CEO65歲要退休，「我相信他5年內不可能把Intel拉回原本的盛況」。

張忠謀說，英特爾曾來找台積電做高技術產品，台積電董事長劉德音和CEO很興奮，但他思考後勸大家冷靜，因技術是英特爾的「靈魂」，果真董事會不同意，更請當時的CEO走路，再找基辛格來接棒。

基辛格近期公開活動時，抨擊台積電等亞洲製造同業，更說解放軍擾台讓台灣不安全。張忠謀6日回擊說，過去在兩人1小時的談話中，基辛格光懷舊過去的英特爾就達45分鐘，對方現在都講台積電壞話，因為是想要多拿一點美國政府的錢。

張忠謀6日受邀到司法院趨勢講堂演講「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」，他說，台灣相較於美國擁有發展半導體晶圓的優勢，但優勢得來不易，盼政府、社會、台積電一起努力守住不要放棄。

下座護國神山？難

張忠謀說，要找到下一個對全世界重要、在台灣有高市場占有率、多年經營努力、有潛在優勢、創新產品和商業模式的「護國神山」，他的結論是「難」。

張忠謀表示，台灣擁有發展半導體晶圓的優勢，包括大量優秀且敬業的人才願意投入製造業，另一是台鐵、高速公路等交通便利，適合大規模製造業人員調動。

張忠謀說，美國相較台灣，土地、水、電不是問題，但人才、管理能力、大規模製造業人員能力等皆是缺點，單位成本比台灣高，且短期美國聯邦及州政府補貼，不能彌補長期的競爭劣勢。

張忠謀補充，中國半導體製造落後台積電5年以上，設計落後台灣、美國1、2年，但在晶圓製造領域，南韓三星電子則是台積電的強勁對手。

台積電 CEO 台鐵

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