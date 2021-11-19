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第2屆台美經濟對話22日登場 美國務次卿主談

中央社 華盛頓19日專電
第2屆台美經濟繁榮夥伴對話將於22日登場，美方將由主管經濟事務的國務次卿費南德茲主談。Getty Images
第2屆台美經濟繁榮夥伴對話將於22日登場，美方將由主管經濟事務的國務次卿費南德茲主談。Getty Images

美國國務院今天宣布，第2屆台美經濟繁榮夥伴對話將於22日登場，美方將由主管經濟事務的國務次卿費南德茲主談，台灣官員則會在台北透過視訊與會。

國務院發言人辦公室今天發布新聞稿表示，第2屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）將於美東時間22日登場，對話由美國在台協會（AIT）與駐美代表處主辦，美方將由主管經濟成長、能源與環境的費南德茲（Jose Fernandez）主談。

首屆台美經濟繁榮夥伴對話去年11月於華府登場，當時經濟部次長陳正祺率小型代表團出席，行政院政務委員鄧振中等其他官員則在台北透過視訊，與時任美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）就科學技術、5G及電信安全、供應鏈等議題進行討論。

駐美代表蕭美琴表示，此次對話沒有台灣官員前來華府與會，台方官員會線上出席。

國務院表示，去年11月舉辦首屆對話，目的是要推進美台之間在廣泛經濟議題上的合作，建立更緊密的雙邊經濟與商務關係。國務院強調：「（美台）夥伴關係是建立在強健雙向貿易投資、人民間連結，以及共同捍衛自由與共享民主價值之上。」

駐美代表處說，美國與台灣有長久及穩固的經濟關係，在雙方持續深化夥伴關係及自新冠疫情復甦之際，舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」對雙方在諸多議題上深化經濟合作具有重要意義。

駐美代表處表示，透過此次會議討論，台灣期待強化雙方在具有共同利益領域的合作，促進共同繁榮與安全，以及為雙方人民建立更美好的未來。

國務院 台灣 美國

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