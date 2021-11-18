台F-16V機隊接裝成軍 蔡英文：台美友誼再進展

空軍將現有141架F-16A/B升級為F-16V BLK20，18日在F-16V型機接裝典禮上，舉行空中分列式及單機技能展示。記者林俊良／攝影

台海局勢緊繃，台空軍18日在嘉義基地舉行「鳳展專案」的F-16V戰機接收裝備典禮，蔡英文 總統到場校閱並稱，這是空軍歷史新頁，也是台美友誼再進展。但打造超級F-16機隊的代價，至今已高達4300餘億元(約154.5億美元)，未來恐還要加碼，飛官人力同樣面臨考驗。

蔡英文18日登上悍馬車，校閱完成升級的F-16V戰機，也親自坐進F-16V座艙檢閱裝備，並與美國 在台協會AIT處長孫曉雅在戰機前合影。蔡英文指出，台美雙方的國防工業合作，有三個重要的意義，一是台美友誼再進展，二是航太科技再提升，三是國防戰力更堅強。

學者質疑蔡 過度浪漫導致曲解事實

台灣 國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，空軍「鳳展專案」是2005年美拒售台F-16C／D戰機的產物；2011年後，兩岸軍力失衡，加上美軍有計畫針對自己的F-16機隊提升性能，才將台灣納入「分攤」研發經費的對象，價格也節節上揚；美國只考量自身利益，最後才是台灣的需求，蔡英文說法是「過度浪漫導致曲解事實」。

面對共機不斷擾台，空軍透過鳳展專案，獲美方支持將141架F-16A／B型戰機升級為F-16V，昨完成六64架性能升級。有「皇家空軍」稱譽的第四聯隊，是首支升級接裝的聯隊。不過，一位24年前曾參與F-16接機的退役軍官憂心說，中美軍事對峙，台美軍事合作頻頻，擔心台海上空恐擦槍走火。

空軍昨安排三批次F-16V戰機進行空中分列式，緊接著由林暄期中校駕駛的F-16V，進行多項單機性能展示項目，包括空中環繞一個「８」字型的「古巴８字」、倒飛、低空高速衝場、連續滾、側飛、九Ｇ轉彎獲滿堂彩。

可掛載新響尾蛇飛彈 戰力大躍進

軍方說接裝的F-16V外觀相同，但換裝主動電子掃描陣列雷達，可同時執行搜索、追蹤，並鎖定多個目標，另也改裝新式作戰電腦，座艙儀表，頭盔瞄準系統及電戰莢艙等，可掛載最新型AIM-9X響尾蛇飛彈，戰力大躍進。

但裝備價格高昂，包括電戰夾艙及頭盔瞄準系統，都因價格高升或性能更新，原定採購數量及設備數度生變。

飛官人力也是考驗，根據規畫，空軍嘉義聯隊的F-16機隊性能提升後，接下來將完成花蓮基地等機隊性能提升，預計2023年前完成。空軍向美採購66架全新F-16V，未來將部署台東志航基地。但F-16部隊擴編所需的107名飛官職缺，未來五年須多培訓五成新飛官，若無法達成，可能出現有飛機沒人飛窘況。