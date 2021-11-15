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陳建仁出訪立陶宛 20日演說分享台灣民主

中央社台北15日電
中華民國前副總統陳建仁。本報資料照片
中華民國前副總統陳建仁。本報資料照片

台外交部今天表示，前副總統陳建仁應立陶宛外交部邀請，20日將以「台灣是民主的試金石」為題發表演說，向國際社會分享台灣的民主成果，包括成功抵抗疫情、假訊息及「複合式」威脅。

台外交部晚間發布新聞稿表示，陳建仁應立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）邀請，將出席立陶宛19日至20日在首都維爾紐斯舉辦的「民主未來－對抗極權主義高階論壇」。

台外交部指出，陳建仁20日將以貴賓身分，在午餐演講會中以「台灣是民主的試金石」（Taiwan as a Litmus Case for Democracy）為題發表演說，向國際社會分享台灣的民主成果，包括成功抵抗疫情、假訊息及複合式威脅。

台外交部也說，陳建仁也應邀訪問波蘭奧斯威辛－比克瑙基金會（Auschwitz-Birkenau Foundation），該基金會為紀念二戰期間在納粹集中營的受難者及倖存者而設立。陳建仁將參訪紀念館相關文物史料，並見證為感念台灣政府捐助而特別鐫刻的牌匾揭幕儀式，從緬懷歷史中，彰顯民主自由及人權價值的可貴，彌足世人珍惜。

台外交部強調，陳建仁在公衛、科學的專業成就及對民主貢獻，備受國內外推崇，他這次受邀出席國際論壇，將持續強化台灣與民主社群的連結與友好關係。陳建仁與夫人羅鳳蘋將於今天晚間出發，預定21日於民主論壇結束後返台。

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