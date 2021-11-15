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民進黨公投高雄宣講開跑 蘇貞昌：國民黨對國家不忠誠

記者張議晨、徐如宜／高雄報導
民進黨公投說明會高雄場今晚開跑，首場由立委趙天麟在福華飯店對面舉行，現場湧入3千民眾。記者張議晨／攝影
民進黨公投說明會高雄場今晚開跑，首場由立委趙天麟在福華飯店對面舉行，現場湧入3千民眾。記者張議晨／攝影

民進黨公投說明會高雄場15日開跑，首場由立委趙天麟在福華飯店對面舉行，現場湧入3000民眾。行政院長蘇貞昌表示，國民黨這樣來蹧蹋、來亂，還自稱忠誠的在野黨，根本對國家不忠誠。高雄市長陳其邁表示，萊豬公投是以通路換通路，為了台灣整體貿易，要投不同意。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案，將在12月18日投票。民進黨在高雄市依立委為戰區，規畫在5天陸續舉辦8場公投說明會。

蘇貞昌先稱讚陳其邁，「連台積電都請來了！」立委趙天麟在中央有表現，地方看的到。蔡英文總統做到第六年，民調能這麼高，不簡單。全世界500萬人因新冠肺炎死亡，台灣都是+0，政府日夜守住台灣安全。

蘇貞昌說，疫期有的國家鎖國、有的封城，只有台灣正常生活。他細數台灣政府政績，台商回台投資1兆多，境外資金匯入3300多億，防範非洲豬瘟，勞工基本工資與軍公教待遇都調漲，班班有冷氣、外交突破等，強調蔡政府認真做。而國民黨只會丟水球、灑麵粉，這樣來蹧蹋、來亂。國民黨自稱忠誠的在野黨，根本對國家不忠誠。

蘇貞昌說，核四執照過期、廠商解散、燃料棒送回，是要怎麼重啟？三接在桃園大潭，蔡英文總統已縮小範圍保護藻礁，遷離要遷到哪兒？若投同意是咒誓乎別人死。國民黨開放萊牛已9年，台灣要加入國際組織，就應依國際規則。「四個不同意，台灣更有力！」

高雄市長陳其邁表示，高雄不只台積電來，特貿三吸引了750億(新台幣，下同)；韓國瑜時期只吸引了4億投資，現在高雄就吸引了800億，這些投資都要用電，需要有穩定的電、水、土地。他日也拚、夜也拚，拚得白頭髮都出來了，結果就像瓦斯爐都有了，卻沒有瓦斯。長期南電北送、天然氣北送，對高雄不公平，三接遷離當然要投「不同意」。

陳其邁表示，2012年已訂出國際標準，萊牛已進到台灣9年，風險評估並無問題，萊豬是單純貿易問題，台灣的農產品走去出，要與全世界做生意，就要符合國際規範。蔡英文總統努力將口蹄疫拔針，擺脫非洲豬瘟，萊豬是以通路換通路，為了台灣整體貿易，反萊豬公投要投不同意。

行政院長蘇貞昌說，國民黨只會丟水球、灑麵粉，這樣來蹧蹋、來亂，還自稱忠誠的在野黨...
行政院長蘇貞昌說，國民黨只會丟水球、灑麵粉，這樣來蹧蹋、來亂，還自稱忠誠的在野黨，根本對國家不忠誠。記者張議晨／攝影
高雄市長陳其邁表示，蔡英文總統努力將口蹄疫拔針，擺脫非洲豬瘟，萊豬是以通路換通路...
高雄市長陳其邁表示，蔡英文總統努力將口蹄疫拔針，擺脫非洲豬瘟，萊豬是以通路換通路，為了台灣整體貿易，反萊豬公投要投不同意。記者張議晨／攝影
高雄市長陳其邁表示，蔡英文總統努力將口蹄疫拔針，擺脫非洲豬瘟，萊豬是以通路換通路...
高雄市長陳其邁表示，蔡英文總統努力將口蹄疫拔針，擺脫非洲豬瘟，萊豬是以通路換通路，為了台灣整體貿易，反萊豬公投要投不同意。記者張議晨／攝影

台灣 公投 國民黨

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