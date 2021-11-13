2025世界同志遊行在台灣 首度移師東亞地區

高雄同志大遊行今天晚間宣布，2025世界同志遊行將在台灣舉行。圖為2019年在台北舉行的的同志遊行。(Getty Images)

高雄同志 大遊行 今天晚間宣布，2025世界同志遊行將在台灣 舉行，這也是這個遊行首次在東亞地區舉辦。

「高雄同志大遊行」為國際組織InterPride的成員，除了積極參與亞洲的同志遊行團隊合作，也在今年成為第19區的代表成員，並爭取世界同志遊行的申辦權。

國際組織InterPride今天在臉書粉絲專頁宣布，高雄同志大遊行獲得2025世界同志遊行的主辦權，這也代表世界同志遊行將首次在東亞舉行。

高雄同志大遊行粉絲專頁今天晚間也寫文指出，如同InterPride的聯合主席Julian Sanjivan提及，「首次在該地區舉辦的世界同志遊行，定必會為鄰近國家及地區的人權意識及同志權益帶來重大影響。」高雄同志大遊行也相信，未來4年將會帶來亞洲地區的人權進程與改革。

粉絲專頁也提到，未來將成立WorldPride Taiwan 2025的核心團隊，將在明年至後年致力與中央及地方政府，和各大國際駐台單位接洽，洽談合作的細節以及模式，也規劃團隊預計在2023年雪梨世界同志遊行系列活動執行的實體廣告和行銷宣傳等，2025年將串聯全台組織、企業、政府單位，攜手共襄盛舉世界同志遊行2025在台灣（ WorldPride Taiwan 2025）的系列活動。