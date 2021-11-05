我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

台國防部長投書WSJ 承認軍力不如中國 但絕不投降

歐洲議會代表團訪台 游錫堃：台歐新里程碑

中央社台北5日電
立法院長游錫堃接見歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」特別委員會主席古斯曼（左）一行。記者葉信菉／攝影
立法院長游錫堃接見歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」特別委員會主席古斯曼（左）一行。記者葉信菉／攝影

歐洲議會代表團今天訪問立法院。台立法院長游錫堃說，訪團成員不畏強權壓力遠道而來，讓台灣倍感溫暖，而且這是歐洲議會成立以來的第一次官方訪台，是台歐關係的新里程碑，意義格外珍貴。

游錫堃今天在朝野立委及立法院秘書長林志嘉、外交部次長曾厚仁等人陪同下，接見歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）所率領的歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）代表團一行13人。

立法院會後發布新聞稿表示，游錫堃致詞時強調歐洲與台灣距離遙遠，值此疫情期間，訪團成員不畏強權壓力遠道而來，讓台灣倍感溫暖，而且對於歐洲議會10月以580票贊成、26票反對，通過「歐盟－台灣政治關係與合作」報告，報告中也提及「歐洲經貿辦事處」將更名為「歐盟駐台辦事處」，他要表示感謝。

回顧台歐關係，游錫堃表示，事實上可追溯到1624年荷蘭人抵達台灣南部開始，兩年後，西班牙人也在1626年抵達台灣北部，從那時候開始計算，台歐關係發展至今已有近400年的歷史，在台灣許多地方，也能看到許多歐洲人留下的足跡。

游錫堃指出，面對中國崛起，歐洲從2019年開始採取強硬路線，包括2019年3月，歐盟委員會將中國定位為經濟及體制上的競爭對手，以及2019年12月4日的北約成員國領袖會議，共同聲明中國的崛起對歐洲構成契機與挑戰等。

INGE主席格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）致詞時表示，此次訪台讓他們呼吸到台灣的民主氣息，而且拜訪立法院感覺就像是回家一樣地自在。台歐雖然相距遙遠，但都信奉民主自由，這次他們來到台灣，充分感受到台灣的民主社會。

格魯克斯曼指出，這次訪問團團員雖然來自不同國家、不同黨派，但對於台灣民主的支持不斷增加，這是一致達成的共識。訪問團也希望透過此行，考察台灣蓬勃的民主發展，以及想向台灣取經，如何抵擋外國勢力的干預滲透及制定反滲透法。

他也希望，此次訪台是台歐關係的第一步，未來希望可以促進更多緊密的合作，提升台歐關係，並讓台灣了解到歐洲對台的支持。

立法院長游錫堃（前排右四）接見歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」特...
立法院長游錫堃（前排右四）接見歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」特別委員會主席古斯曼（前排右四）一行並合影留念。記者葉信菉／攝影
立法院長游錫堃（右）接見歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」特別委員...
立法院長游錫堃（右）接見歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」特別委員會主席古斯曼（中）一行，兩人碰手肘致意。記者葉信菉／攝影

台灣 歐盟 中國

上一則

台國防部長投書WSJ 承認軍力不如中國 但絕不投降

延伸閱讀

被國台辦列台獨制裁清單 蘇貞昌：我不受恐嚇

被國台辦列台獨制裁清單 蘇貞昌：我不受恐嚇
國台辦點名蘇貞昌、游錫堃等台獨「頑固分子」禁入中港澳

國台辦點名蘇貞昌、游錫堃等台獨「頑固分子」禁入中港澳
通俄案檔案研究員丹琴科 遭聯邦逮捕

通俄案檔案研究員丹琴科 遭聯邦逮捕
歐洲議會官方團抵台 將會蘇貞昌 交流打擊假消息

歐洲議會官方團抵台 將會蘇貞昌 交流打擊假消息

熱門新聞

世界首富馬斯克在推特發了七步詩，意外提供給台灣公部門小編靈感。圖／路透、臉書

跟風馬斯克 台灣公部門小編接力仿作「七步詩」網笑翻

2021-11-02 14:28
一位短髮小女孩戴眼鏡，穿上西裝外套，打扮成總統蔡英文，相似度99%。圖擷自陳亭妃臉書

萬聖節出現「迷你蔡英文」相似度99％ 還有小陳時中

2021-10-31 13:24
南華早報報導，台積電應美國要求交出資料的決定，已在中國挑起怒火和造成不安，有人擔憂華府可能利用這些數據制裁北京。路透

台積電交資料給美國 北京憂華府藉此實施制裁

2021-10-30 14:30
彭文正因質疑蔡英文總統的博士學位，挨告加重誹謗。（本報資料照片）

「論文門被追殺」 彭文正向美申請政治庇護、入籍

2021-11-05 02:28
台積電。（路透）

美工程師赴台積電受訓感言 批工時及開會文化

2021-11-01 19:23
軍方證實，陸戰隊99旅派出約40名官兵，赴關島美軍基地訓練，部隊現已返台；圖為兩棲偵搜大隊海上操舟。（本報資料照片）

立委批蘇貞昌抗中：兩岸若交戰 要孩子戰死沙場？

2021-11-03 02:30

超人氣

更多 >
老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆
拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨
「灑鹽哥」牛排館徵廚師 時薪相當餐廳馬鈴薯泥價格

「灑鹽哥」牛排館徵廚師 時薪相當餐廳馬鈴薯泥價格
中國興起囤貨潮 在美華人親友也受波及 未閒著

中國興起囤貨潮 在美華人親友也受波及 未閒著
2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 遊客倉皇逃進飯店避難

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 遊客倉皇逃進飯店避難