歐洲議會代表團訪台 游錫堃：台歐新里程碑

立法院長游錫堃接見歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」特別委員會主席古斯曼（左）一行。記者葉信菉／攝影

歐洲議會代表團今天訪問立法院。台立法院長游錫堃說，訪團成員不畏強權壓力遠道而來，讓台灣 倍感溫暖，而且這是歐洲議會成立以來的第一次官方訪台，是台歐關係的新里程碑，意義格外珍貴。

游錫堃今天在朝野立委及立法院秘書長林志嘉、外交部次長曾厚仁等人陪同下，接見歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）所率領的歐洲議會「外國干預歐盟 民主程序特別委員會」（INGE）代表團一行13人。

立法院會後發布新聞稿表示，游錫堃致詞時強調歐洲與台灣距離遙遠，值此疫情期間，訪團成員不畏強權壓力遠道而來，讓台灣倍感溫暖，而且對於歐洲議會10月以580票贊成、26票反對，通過「歐盟－台灣政治關係與合作」報告，報告中也提及「歐洲經貿辦事處」將更名為「歐盟駐台辦事處」，他要表示感謝。

回顧台歐關係，游錫堃表示，事實上可追溯到1624年荷蘭人抵達台灣南部開始，兩年後，西班牙人也在1626年抵達台灣北部，從那時候開始計算，台歐關係發展至今已有近400年的歷史，在台灣許多地方，也能看到許多歐洲人留下的足跡。

游錫堃指出，面對中國 崛起，歐洲從2019年開始採取強硬路線，包括2019年3月，歐盟委員會將中國定位為經濟及體制上的競爭對手，以及2019年12月4日的北約成員國領袖會議，共同聲明中國的崛起對歐洲構成契機與挑戰等。

INGE主席格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）致詞時表示，此次訪台讓他們呼吸到台灣的民主氣息，而且拜訪立法院感覺就像是回家一樣地自在。台歐雖然相距遙遠，但都信奉民主自由，這次他們來到台灣，充分感受到台灣的民主社會。

格魯克斯曼指出，這次訪問團團員雖然來自不同國家、不同黨派，但對於台灣民主的支持不斷增加，這是一致達成的共識。訪問團也希望透過此行，考察台灣蓬勃的民主發展，以及想向台灣取經，如何抵擋外國勢力的干預滲透及制定反滲透法。

他也希望，此次訪台是台歐關係的第一步，未來希望可以促進更多緊密的合作，提升台歐關係，並讓台灣了解到歐洲對台的支持。