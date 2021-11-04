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蔡英文接見歐洲議會官方訪團 古斯曼：台灣並不孤單

記者丘采薇／台北報導
台總統蔡英文（右）4日在總統府接見歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」特別委員會（INGE）官方代表團。圖／中央社
台總統蔡英文（右）4日在總統府接見歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」特別委員會（INGE）官方代表團。圖／中央社

「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）特別委員會（INGE）」組成官方代表團訪問台灣，今天在台總統府獲蔡英文總統接見，特別委員會主席古斯曼致詞時表示，「我們來到這裡，想要傳達一項很簡單卻很清楚的訊息，台灣並不孤單，歐洲會與你們站在同一陣線。」

代表團包括7位跨黨團歐洲議會議員，蔡英文表示，非常歡迎古斯曼率團到訪，這是歐洲議會史上第一次派遣官方代表團訪問台灣，感謝對台灣的支持，促成這次意義非凡的訪問。

蔡英文說，過去這段期間，歐洲議會可說是台灣外交新聞的一大焦點，不只是這次代表團的到訪，台外交部長吳釗燮前幾天剛結束訪歐行程，吳釗燮與歐洲議會議員的交流也受到非常多關注，尤其歐洲議會在上個月高票通過了「台歐政治關係與合作報告」，這個消息傳回台灣不僅是一大新聞，更是一股強勁的支持。再次謝謝各位支持，相信台灣和歐盟一定會繼續深化夥伴關係。

蔡英文表示，上個月台灣和捷克剛簽署合作暸解備忘錄，將一起面對駭客攻擊挑戰，深化雙方資安合作，這次古斯曼率團來訪，也是想了解台灣因應複合式威脅及假訊息的做法，期待可以建立對抗假訊息的民主聯盟；這幾年台美建立了全球合作及訓練架構，也就是「GCTF」，持續加強與更多國家交流，包括澳洲也成為正式合作夥伴，「我們一起強化國際執法合作，共同打擊網路犯罪，並防範假訊息危害。」

蔡英文說，面對全球性挑戰，台灣的合作對象也從印太地區擴展到其他區域，邀請更多夥伴參加，今年9月，GCTF首度移師歐洲，以全球供應鏈重組為主題，在捷克舉行研討會，在對抗假訊息上，台灣也願意與歐洲朋友分享經驗，深化彼此夥伴關係，一起來確保民主自由的生活方式。

古斯曼表示，這是歐洲議會第一次派遣官方代表團來到台灣，這也代表台灣的民主在歐洲公民心中有多麼重要，在過去30年來，台灣不斷創下歷史成就，台灣如今是區域中最蓬勃發展的民主政體，這也是全世界熱愛民主的人士都應捍衛且珍惜的一項保障，「我們來到這裡，想要傳達一項很簡單卻很清楚的訊息，台灣並不孤單，歐洲會與你們站在同一陣線，一同捍衛自由、法治及人性的尊嚴。」

古斯曼說，兩周前，歐洲議會通過「台歐政治關係與合作報告」，台灣是關鍵的理念相近夥伴，也是民主夥伴，希望可以與台灣增進經濟、科學、文化、政治及人民間的交流，希望可以在最高層級進行許多台歐盟之間的會面與合作，「我們來到這邊，有很多黨團，各自代表不同理念，但共通點是非常支持台灣，我也認為，歐盟是時候站出來支持台灣，我們來這裡就是希望開始這樣的交流，不過來這裡也有自私的原因，就是希望可以向台灣學習，台灣的成就非常值得尊敬。」

古斯曼也說，台灣面對北京巨大的壓力及攻勢，仍然淬煉出令人讚嘆的民主，目前歐盟現在也面對非常大規模的攻勢，來自極權專制政體，「他們的目標是摧毀人民信心，弱化民主，但台灣非常成功發展出對抗威脅的方法，這就是我們可以取經的地方。」

歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」主席古斯曼訪台時表示，台灣不孤單，歐洲...
歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」主席古斯曼訪台時表示，台灣不孤單，歐洲會站在同一陣線。圖／中央社
台外交部次長曾厚仁（右），向委員會及主席古斯曼（Raphaël Glucksma...
台外交部次長曾厚仁（右），向委員會及主席古斯曼（Raphaël Glucksmann）（右二）分享台灣報紙報導歐洲議會訪台新聞。圖／中央社

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