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外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

台美官員舉行視訊會議 討論加強台國際參與作法

記者徐偉真╱台北報導

台外交部今天表示，台美雙方10月22日就拓展台灣國際參與議題舉行視訊會議，討論加強台灣國際參與的策略及作法，議題涵蓋公共衛生、民航安全、氣候變遷、跨國犯罪等共享價值利益的各領域國際組織。台方由外交部主任秘書徐儷文及駐美國代表處副代表王良玉與會，美方出席代表包括國務院國際組織局代理首席副助卿Hugo Yon、亞太局副助卿華自強（Rick Waters）等人。

台外交部表示，此次會議展現台美雙方共同推動台灣有意義參與國際組織的強韌夥伴關係，外交部感謝美國的堅定支持。美方在會中肯定台灣是疫後復甦多邊合作不可或缺的重要夥伴，並重申美國將持續致力協助擴大台灣國際參與空間，以及台美雙方的密切合作。

徐儷文在會中代表外交部致詞，她感謝美方一貫的堅定支持與承諾，表示台方將繼續秉持「專業、務實、有貢獻」的國際參與原則，與包括美國在內的理念相近國家共同合作，強化多邊治理及以規則為基礎的國際秩序，讓台灣持續為世界做出積極貢獻。

台外交部表示，美國與會代表還有國際組織局副助卿庫克（Nerissa Cook）、國際組織局副助卿Jane Rhee、美國在台協會（AIT）副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）。

美國國務院發布新聞稿表示，AIT及駐美代表處22日邀集美台國務院及外交部高層舉行了視訊會議，雙方就台灣有意義的參與聯合國及其他國際組織進行討論，議題涵蓋全球公衛、氣候變遷等。

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