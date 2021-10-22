我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指歷史新高 股指連升三周

防長奧斯丁：恪守一中政策 不評論對台假設議題

刪Q23日投票 罷免之夜隔空拚場

記者林佩均、趙容萱、喻文玟、周志豪、吳亮賢、葉冠妤／連線報導
刪Q總部22日舉辦「歡送3Q」之夜，民眾高舉「罷免陳柏惟」標語。記者林俊良／攝影
刪Q總部22日舉辦「歡送3Q」之夜，民眾高舉「罷免陳柏惟」標語。記者林俊良／攝影

立委陳柏惟罷免投票23日登場，正反雙方22日晚「罷免之夜」隔空拚場，罷免同意通過門檻為7萬3744人。陳柏惟在烏日日出停車場舉辦3千人「台灣民主轉骨湯」音樂晚會，一度破音高喊罷免不是他做不好，而是有人在挖傷口；刪Q總部則舉辦「3Q歡送之夜」，中廣董事長趙少康說，罷免陳柏惟通過將是全台首次成功罷免立委，才是「民主轉骨湯」。

刪Q總部22日晚「3Q歡送之夜」選在東海大學旁、龍井區科比意廣場，場地、設備都很克難，為了防疫，人數限制250人。陳柏惟在烏日的「台灣民主轉骨湯」音樂會，正是去年立委選前之夜的場地，22日晚近3千人頭綁「反罷免」布條，力挺陳柏惟。

藍營大咖輪番上台為刪Q助講，趙少康說，民進黨中常會並未提案支持陳柏惟，蔡英文總統只有口頭支持，民進黨是假支持陳柏惟，蔡根本沒有支持陳柏惟，原因有兩種，一是沒有信心反罷免，二是不值得力挺。上次2選區有7成7投票率，這次也看不到返鄉潮，大家太失望了。

立委江啟臣說，如果他主張擋疫苗、開放大麻進口，會不會被選區罷免？陳柏惟還曾大喊「大港你贏」，呼籲選民投下罷免票，不要讓「台中港輸了」。

「刪Q總部」志工22日上午兵分多路掃街拉票，國民黨主席朱立倫陪同掃街，呼籲鄉親站出來，罷免陳柏惟與政黨沒關係，這是是非題、道德題、民主題；陳柏惟長期違反民意，在立法院搞統獨與意識型態，陳柏惟反對採購疫苗，還提案讓大麻合法化，站在人民的對立面。

另一方，民主轉骨湯音樂會22日晚6時登場，壓軸演講的陳柏惟說，台灣因罷免案被撕裂，這不是他做的不夠好，而是有人在挖傷口，呼籲大家拉票。陳柏惟一度激動衝下台抱起1名小孩上台，小孩喊了二次「陳柏惟加油」，他則眼眶泛紅，破音高喊「感謝，3Q」，最後深深一鞠躬。

北農前總經理吳音寧22日晚受邀上台致詞說，陳柏惟很衝、很勇敢，他當立委才一年半為什麼急著罷免？難道是把台獨說得太大聲？還是因為是基進小黨唯一的立委？這不是針對陳柏惟的攻擊，而是中國霸權對台灣價值的攻擊，她拜託大家再一次站出來，替台灣守住民主與價值。

台灣基進主席陳奕齊說，陳柏惟當立委才21個月，讓陳柏惟做滿4年，再用選票來公平裁判，這才是真民主。他批評朱立倫身為最大在野黨主席應關心國家大事、台海情勢，而不是霸凌小黨立委。

民眾帶著小孩前往民主音樂會，手持標語力挺立委陳柏惟。記者黃仲裕／攝影
民眾帶著小孩前往民主音樂會，手持標語力挺立委陳柏惟。記者黃仲裕／攝影

台灣 大麻合法化 投票

上一則

拜登承諾捍衛台灣 防長邱國正：自己國家自己救

延伸閱讀

刪Q五路衝刺 朱立倫轟陳柏惟「3毒立委」

刪Q五路衝刺 朱立倫轟陳柏惟「3毒立委」
刪Ｑ決戰周 藍喊對蔡政府的不信任投票

刪Ｑ決戰周 藍喊對蔡政府的不信任投票
再爆財產申報不實 陳柏惟認了：一時失誤

再爆財產申報不實 陳柏惟認了：一時失誤
范雲指中共下指導棋罷陳柏惟 孫大千：她自救都來不及

范雲指中共下指導棋罷陳柏惟 孫大千：她自救都來不及

熱門新聞

美國總統拜登表示，若中國攻打台灣，美國會保衛台灣。(路透)

中國如武力攻台 拜登：美國會捍衛台灣

2021-10-21 22:15
陳文茜長期和健康問題共處。(取材自臉書)

「眼前一片黑」陳文茜在家暈倒8分鐘 愛犬救她一命

2021-10-21 23:01
台灣東洋爭取BNT疫苗案疑涉內線交易，調查局昨約談東洋總經理施俊良（右），深夜送士林地檢署複訊。記者許正宏／攝影

買BNT破局 檢調大搜索 東洋總座認罪送辦

2021-10-15 17:21
雕塑家黃土水大理石裸體雕像作品「甘露水」，被譽為「台灣的維納斯」。圖／黃邦銓、林君昵提供

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

2021-10-14 15:15
前副總統呂秀蓮拿出昔日投稿聯合報的剪報。記者邱德祥攝影

呂秀蓮：蔡英文是華獨 不是台獨

2021-10-21 16:26
本報「兩岸關係年度大調查」顯示，四成七認為改善兩岸關係的重要性高於發展台美關係。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)

兩岸關係大調查／47%認為改善兩岸 先於強化台美

2021-10-17 22:34

超人氣

更多 >
佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體

佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體
歐陽娜娜爆戀情 對象是范冰冰弟弟「蝴蝶紋身」露餡

歐陽娜娜爆戀情 對象是范冰冰弟弟「蝴蝶紋身」露餡
李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」
喜劇天王亞歷鮑德溫拍槍戰戲 誤殺了女攝影師

喜劇天王亞歷鮑德溫拍槍戰戲 誤殺了女攝影師
李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？