揮出國會第一拳 朱高正「打」出台灣民主傳奇

1980年代後期，朱高正以民進黨立委身分，在立法院衝撞萬年國會體制，一時蔚為風潮，帶動民主改革，他的激烈抗爭作風，讓他獲得民主戰艦的稱號。圖／本報資料照片

「朱高正」是個1980年代中期響徹全台灣 的名字，外號「台灣第一民主戰艦」。他不僅跳上立法院主席台杯葛，揮出「國會第一拳」，更在圓山集會時主張「今天宣布成立」民主進步黨，成為民進黨 創黨黨員。

這麼一位名號響亮的政治人物，今天晚間由黨外時期好友、當年有「街頭小霸王」之稱的林正杰透過臉書，證實朱高正因大腸癌病逝、享壽67歲。

回溯35年前、1986年9月28日，「黨外中央選舉後援會」在台北市圓山大飯店2樓敦睦廳，召開年底國民大會代表選舉及立法委員選舉的黨外候選人後援會；不過，尤清在現場提出新增組黨討論案的臨時動議。

據今年出版的「衝破黨禁1986」一書記載，在場眾人對組不組黨處於進退兩難之際，當年正積極爭取雲林區立委候選人資格、個子小卻聲音宏亮的朱高正舉手，向主席費希平要求發言說：「我主張今天就正式宣布成立新黨。」

就這臨門一席話，民主進步黨宣布正式成立，朱高正成為民進黨創黨黨員之一。而「朱高正」這3個字，也在往後10年台灣政壇屢創「政治奇蹟」、投下多枚震撼彈，還留下「政治是高明的騙術」經典名句，卻也引發諸多爭議。

民進黨宣布組黨時尚未解嚴、仍處黨禁時期。朱高正畢業於台灣大學法律系，留學德國獲得波昂大學哲學博士，口才便給、演講是朱高正的專長，他首創只採「演講」做為競選方式，於1987年以「無黨籍」身分成功拿下雲林縣，當選第一屆立委第5次增額立法委員，年僅33歲。

在那個甫解除戒嚴、政治肅殺氣氛濃的年代，朱高正進入國會旋即展開「戰艦式」問政風格。1988年對時任院長劉闊才揮出立院「第一拳」、跳上主席台拔麥克風抗議等激烈手段，不僅震撼全國、打響知名度，更在雲嘉南等縣市被選民視為「國會英雄」。

黨內人士回憶，創黨後急需經費，民進黨政治明星在演講後抱著捐款箱下台募款，一般一箱裡面的捐款，大概都在兩三萬上下，朱高正的那一箱卻高達60萬，可見他當時的人氣。

國會全面直選是當時台灣民主化過程重要主張，「解構」老國大代表形象是手段之一。1988年3月，在民進黨主辦的「國會全面改選」大遊行結束後，朱高正以布袋戲人物嘲諷、續組「怪老子參觀團」，移師至老國民大會代表居住的內湖大湖山莊「請益」，結果發生「329大湖山莊流血衝突」。

1989年12月，朱高正再當選增額立委，但在國家認同等意識形態上，開始與民進黨內的「台獨」路線出現歧異，隔年宣布退出民進黨，於1991年3月1日成立中華社會民主黨，並自任黨主席。

社民黨主張建立中華聯邦共和國，實行責任內閣制，反對中華民國總統直選與台灣省省長民選。不過，同年的國民大會代表選舉，社民黨提名 53名候選人全數敗北、得票率未超過3%，原被視為第三勢力的新政黨出師不利。

隔年的1992年立法委員選舉，也只有朱高正一人當選。爾後，朱高正以社民黨黨魁的身分，於1994年4月與新黨合併，並接受新黨提名競選台灣省長落敗，而為新黨在濁水溪以南開疆闢土，卻又跟新黨創黨元老產生心結。

朱高正留學德國，他曾說過，學習外國語言最快方式是泡當地酒吧，從「國罵」、三字經先學起。1995年，朱高正接受新黨提名在高雄市北區參選立委，選舉期間曾與陳其邁互罵，最後朱高正以第2高票當選，陳其邁第3高票當選。

對於當年空降以眷村選票居多的高市北區，朱高正當選後頗得意並曾向媒體透露，自己在眷村的演講主題是孫中山、國父思想，常常講得台下的眷村老伯伯們眼淚直掉；這番言語雖年代久遠不可考，但也透露出朱高正的自信豪氣。

然而，此次當選跟新黨間摩擦加深。朱高正與郁慕明、陳癸淼互批掀起黨內內訌，1997年因「詆毀新黨同志」被開除黨籍。

朱高正出生雲林北港，自稱南宋大儒朱熹26代孫。1998年立委落選後淡出台灣政壇，開始赴中國各地講述易經、老莊、朱子學，陽明學等學說；而當「朱高正」再次出現在新聞版面時，也多屬家事是非、遠離政治。

至於家庭生活，朱高正甚少提及。他的妻子裘曼如是小一屆的台大法律系學妹、2008年過世，兒子朱仰丘也於去年因車禍過世，他自己晚年也受病痛纏身之苦，多次進出醫院。

今年是衝破黨禁35週年，不過，朱高正在歷次民進黨組黨紀念會上卻是「被消失的名字」。如今，台灣歷經兩度政黨輪替，台灣第一民主戰艦朱高正今晚長眠，見證了台灣35年來的民主發展。誠如戰友林正杰所言：「高正。所做已做，不枉此生。安息吧，同志！」