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春節台灣入境檢疫擬鬆綁

記者謝承恩、邱宜君、侯俐安／台北報導
眾多旅外國人開始搶訂明年初春節期間檢疫旅館。圖為桃園機場入境尖峰時段，旅客排隊等候搭乘防疫計程車。記者鄭超文／攝影
眾多旅外國人開始搶訂明年初春節期間檢疫旅館。圖為桃園機場入境尖峰時段，旅客排隊等候搭乘防疫計程車。記者鄭超文／攝影

台灣入境檢疫措施嚴格，即使完整接種疫苗，仍需集中檢疫14天，台指揮中心指揮官陳時中21日表示，為了讓旅居海外的國人於春節期間順利及安心返台，除了增加防疫旅館數量，並考慮將集中檢疫改為居家檢疫，或允許完整接種者縮短檢疫天數。

由於疫情趨緩，為了明年春節返台團聚，眾多旅外國人最近搶訂防疫旅館，已出現一位難求狀況。陳時中說，預計這次春節返國人數將比去年多，有必要增加旅館量能，指揮中心正規畫安心返台方案，考慮放寬規定為居家檢疫。

陳時中表示，目前台灣國內防疫旅館共2萬6千多個房間，集中檢疫所則有5,600多間房，共計3萬多間，但去年春節期間曾有3萬1千多人同時入住，今年春節返國人數更多，房間數量勢必吃緊。

指揮中心發言人莊人祥表示，春節期間可能有條件放寬入境檢疫規定，例如，允許居家檢疫或縮短檢疫天數，具備入境前3日陰性證明為基本要件，其他調整細節都在討論中，尚未定案。

多位立委關切國內疫苗施打紀錄如何與國際接軌，陳時中表示，已規畫國內電子數位疫苗證明，正與其他國家協商，互相認證，仍在討論階段，預計年底就會推出「數位疫苗證明」、「數位檢驗證明」，開放民眾申請。

各國推辦疫苗護照，台灣邊境管制何時鬆綁？衛福部次長石崇良表示，希望10月底第一劑能達到7成、第二劑3成，如要調整邊境管制，第二劑覆蓋率必須更高，至少超過3成，再綜合研判各國疫情與公共政策。

至於實施多月的實聯制何時退場？陳時中說，即便11月國內疫情警戒降至一級，仍將持續執行實聯制，因為仍會有個案需要疫調，預估實聯制會實施到明年中。

台灣21日無新增本土及死亡案例，僅新增兩名境外移入病例，分別來自美國（案16458）及緬甸（案16459），各匡列1名接觸者，列為自我健康監測及居家隔離。案16458為20多歲女性，共接種3劑BNT疫苗，屬突破性感染。

疫苗 陳時中 台灣

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