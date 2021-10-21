呂秀蓮：蔡英文是華獨 不是台獨

前副總統呂秀蓮拿出昔日投稿聯合報的剪報。記者邱德祥攝影

蔡英文總統在今年國慶講話提出「4個堅持」，包括中華民國及中華人民共和國互不隸屬，被質疑是「新兩國論」。前副總統呂秀蓮 昨天接受本報專訪時表示，蔡總統的說法，1999年民進黨通過「台灣 前途決議文」就提到，「沒有什麼新鮮」，但有微幅不同，「蔡總統是華獨，不是台獨」，該抗議的人是台獨支持者，而不是國民黨。

蔡總統國慶講話也提到「維持現狀」及「善意不變」。呂秀蓮認為，這兩句話是迷思，「全世界都動盪不安，誰說是『維持現狀』？」她表示，維持現狀就像「溫水煮青蛙」自我欺騙，「哪有維持現狀？每一年、每半年來檢討，全球都不一樣，所以那是自我麻痺，大家應勇敢面對現狀的改變、超前部署，再講『維持現狀』是不負責任，沒有面對問題。」至於「善意不變」，呂秀蓮反問：「我們有本事惡意嗎？沒有嘛。」乾脆就講「處變不驚」，不要再講「善意不變」。

呂秀蓮說，台灣前途決議文提及「台灣並不屬於中華人民共和國」，蔡總統則說「中華民國及中華人民共和國互不隸屬」，國民黨不該一天到晚挑雞毛蒜皮的問題，因為蔡總統根本是「華獨」，真正的台獨支持者心底不一定滿意。

呂秀蓮說，台灣和中國 是遠親近鄰，從人性來探討兩岸關係，可以超越統獨。她呼籲「一個中國」改成「一個中華」，「兩岸統一」改成「兩岸統合」，如果兩岸各退一步，她問過獨派，也可以接受。

對於當今局勢，呂秀蓮說，「我替小英（蔡總統）講話，也替台灣講話」，目前是「中國龍」要挑戰「美國鷹」，是兩強爭霸的「修昔底德陷阱」，就像她以前每個學期都拿第一名，就很怕拿第二名，「美國一直都第一名，但鬆懈了，國力的確沒落，如今中國強大了，就覺得糟糕了，要被第二名趕上了。」

她認為，現在幾乎是「準戰爭」狀態，大家都在秀軍事肌肉，所以不斷展現實力與恫嚇，「我們說共機每天來擾台，其實是中國軍隊與美國軍隊如影隨形」，「兩強爭鬥，但美國離中國太遠，台灣離中國最近，因此台灣海峽、包括南海，就變成潛在的戰場，這個責任也不能過度怪罪三軍統帥。」

「我覺得全民國防要趕快加強，徵兵制一定要恢復。」呂秀蓮並向前總統馬英九喊話，呼籲展現道德勇氣，承認募兵制錯誤，並帶頭鼓吹恢復徵兵制。