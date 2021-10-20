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以民主為名 巴西公會支持台灣參加國際刑警會議

中央社聖保羅20日專電

國際刑警組織（Interpol）第89屆會議將於11月在土耳其伊斯坦堡召開，巴西與聖保羅州刑警及聯邦警察公會出面聲援台灣以觀察員身分參加會議，爭取民主。

巴西聖保羅州報（Estadão）記者麥塞多（FaustoMacedo）今天在專欄刊登巴西刑警協會（Adepol do

Brasil）整合總監暨聖保羅州刑警公會（Sindpesp）主席賈里納里（Raquel Kobashi Gallinati）與聖保羅州聯邦警察公會（SindPF-SP）主席普拉多（Tania Prado），聲援台灣參加國際刑警組織第89屆會議的內容。

聲援內容指出，1984年隨著中國加入國際刑警組織，台灣被迫退出後，自2016年以來積極爭取以觀察員身分返回，但由於政治壓力，儘管獲得美國、英國、日本、德國、澳洲等重要成員國支持，這一要求仍未被接受。

巴西與台灣在公共安全領域有雙邊協議草案，因此巴西承認台灣在打擊國際犯罪中的重要性。巴西重視自由、民主和邊界安全，必須支持台灣以觀察員身分參加國際刑警組織大會、機制和其他活動。

賈里納里與普拉多指出，將台灣排除在國際刑警組織之外，危及世界安全，由於無法獲得該組織的國際調查檔案，台灣失去了一個重要的調查工具，並在打擊販毒、人口販賣、恐怖主義、網路犯罪和洗錢等相關跨國犯罪方面，造成重大差距。

台灣尚未獲得國際刑警組織授權使用I-24/7全球警察通訊網和各種犯罪數據庫，包括丟失和被盜的旅行證件數據庫，嚴重破壞邊境安全控制和打擊跨國犯罪的努力。

根據聯合國世界旅遊組織的數據，台灣在2019年接待了1200萬國際遊客，是世界第10大最繁忙機場的所在地；目前在巴西的台灣社區約有10萬人。

在未經允許查閱國際犯罪記錄的情況下，影響台灣警察的調查能力。如此一來，除了前述洗錢和恐怖主義罪行外，台灣還被國際販毒集團利用為運輸合成毒品的途徑，將毒品分布於包括巴西在內的世界各地。

國際刑警組織章程第2條指出，應確保和促進所有刑事執法機關之間，盡可能廣泛互助的目標。

賈里納里與普拉多強調，台灣被排除在國際刑警組織之外，影響全球打擊犯罪的努力，巴西應積極參與糾正國際刑事調查體系中，這一嚴重扭曲的現象。

台灣 警察 毒品

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