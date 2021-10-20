以民主為名 巴西公會支持台灣參加國際刑警會議

國際刑警組織（Interpol）第89屆會議將於11月在土耳其伊斯坦堡召開，巴西與聖保羅州刑警及聯邦警察 公會出面聲援台灣 以觀察員身分參加會議，爭取民主。

巴西聖保羅州報（Estadão）記者麥塞多（FaustoMacedo）今天在專欄刊登巴西刑警協會（Adepol do

Brasil）整合總監暨聖保羅州刑警公會（Sindpesp）主席賈里納里（Raquel Kobashi Gallinati）與聖保羅州聯邦警察公會（SindPF-SP）主席普拉多（Tania Prado），聲援台灣參加國際刑警組織第89屆會議的內容。

聲援內容指出，1984年隨著中國加入國際刑警組織，台灣被迫退出後，自2016年以來積極爭取以觀察員身分返回，但由於政治壓力，儘管獲得美國、英國、日本、德國、澳洲等重要成員國支持，這一要求仍未被接受。

巴西與台灣在公共安全領域有雙邊協議草案，因此巴西承認台灣在打擊國際犯罪中的重要性。巴西重視自由、民主和邊界安全，必須支持台灣以觀察員身分參加國際刑警組織大會、機制和其他活動。

賈里納里與普拉多指出，將台灣排除在國際刑警組織之外，危及世界安全，由於無法獲得該組織的國際調查檔案，台灣失去了一個重要的調查工具，並在打擊販毒、人口販賣、恐怖主義、網路犯罪和洗錢等相關跨國犯罪方面，造成重大差距。

台灣尚未獲得國際刑警組織授權使用I-24/7全球警察通訊網和各種犯罪數據庫，包括丟失和被盜的旅行證件數據庫，嚴重破壞邊境安全控制和打擊跨國犯罪的努力。

根據聯合國世界旅遊組織的數據，台灣在2019年接待了1200萬國際遊客，是世界第10大最繁忙機場的所在地；目前在巴西的台灣社區約有10萬人。

在未經允許查閱國際犯罪記錄的情況下，影響台灣警察的調查能力。如此一來，除了前述洗錢和恐怖主義罪行外，台灣還被國際販毒集團利用為運輸合成毒品 的途徑，將毒品分布於包括巴西在內的世界各地。

國際刑警組織章程第2條指出，應確保和促進所有刑事執法機關之間，盡可能廣泛互助的目標。

賈里納里與普拉多強調，台灣被排除在國際刑警組織之外，影響全球打擊犯罪的努力，巴西應積極參與糾正國際刑事調查體系中，這一嚴重扭曲的現象。