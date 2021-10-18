台入CPTPP機會大？日方潑冷水：入會難度極高

日本台灣交流協會首席副代表星野光明說，台灣加入CPTPP難度極高。（記者陳正興／攝影）

中國 大陸和台灣 上個月先後申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示台灣成功機率很高、日本 會幫大忙，但日本台灣交流協會首席副代表星野光明昨天卻潑了冷水，直白地說鄧振中過於樂觀，台灣入會難度極高。

此外，民進黨立委蔡適應昨質詢外交部長吳釗燮，CPTPP現有成員國中，是否有國家向台灣提出要求「中國先行」？吳釗燮指出，目前沒有，但台方知道國際社會上的現實，若有些國家希望這麼做，不一定會和台方明白講。

蔡適應也問，若不考慮政治因素，只考慮經貿標準與條件，台灣與中國哪一方比較容易加入CPTPP？吳釗燮認為，相信國際已有共識，台灣經濟條件比較符合高標準，而中方以貿易制裁他國等作為，大家都看在眼裡。

台灣經濟學會昨在台灣金融研訓院舉辦「台灣加入CPTPP的效益與挑戰」研討會，邀請國發會主委龔明鑫、農委會國際處長林家榮、李淳、陳添枝等經濟學者及星野光明與會。

針對台灣申請加入CPTPP，星野光明指出，目前主動表態支持台灣的會員國並不多，新加坡、馬來西亞和智利都支持中國申請案，因此台灣不應該被動等待會員國做出決定，而是應該與會員國積極溝通，爭取入會資格。

鄧振中則表示，申請加入CPTPP過程長且困難，台方也知道這是不容易的事，一向務實處理。但他認為，台灣入會機率很大，可獲日本大力幫忙，星野光明直言「我覺得過於樂觀」，他建議參考日本東京大學教授松田康博近日的投書，松田明確地說台灣入會難度極高，但還是有點機會，最大障礙是台灣自己。

星野光明指出，日方沒有將開放福島食品與CPTPP掛鉤，但多年來日方一直主張這個限制沒有科學證據、也不符合國際規則，應該立刻解決；而台灣與其他會員國也有其他類似要解決的問題。