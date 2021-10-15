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不甩中國 世界醫師大會通過支持台灣參與WHO決議文

中央社台北15日電
台灣醫師會理事長邱泰源15日出席世界醫師會大會，在歷經兩次表決後，力抗中國醫師會的阻撓，順利通過支持台灣參與WHO的決議文。（台灣醫師會提供）中央社
台灣醫師會理事長邱泰源15日出席世界醫師會大會，在歷經兩次表決後，力抗中國醫師會的阻撓，順利通過支持台灣參與WHO的決議文。（台灣醫師會提供）中央社

世界醫師會（WMA）一連5天在英國倫敦召開大會，今天處理支持台灣參與世界衛生組織（WHO）決議文時，再遭中國醫師會提案反對。台灣醫師會理事長邱泰源說，幸好經過兩次表決，順利通過支持台灣參與WHO的決議文。

邱泰源接受中央社採訪時指出，經歷過這次會員大會，世界醫師會支持台灣參與WHO及WHA的決議文修正案即完整定案，理論上將10年不再有改變，中國醫師會沒有再否決的空間。

台灣醫師會（TMA）於今年1月世界醫師會西班牙大會續會時，提出「支持台灣參與WHO及世界衛生大會（WHA）相關機制」決議文修正案，獲13比1的票數通過，並在今年4月的首爾理事會上，再以22比1的票數否決了中國非理性的反對提案。

世界醫師會在台灣時間11日至15日於倫敦舉辦2021年會員大會，會議因全球疫情採取視訊方式進行，邱泰源以世界醫師會理事身分率領10多位醫界資深代表、中青生代醫師團隊共同參與會議。

邱泰源指出，中國醫師會這次會議提案要求取消支持台灣參與WHO及WHA的決議文，最終以19票比99票未獲大會通過；接著再以91票比16票通過台灣提出的決議文，令人振奮欣慰。

邱泰源說，他特別感謝總統蔡英文對醫界全力支持，以及外交部在國際事務的大力幫忙，還有台灣醫師會前理事長吳運東等人指導，並感謝國人的關心及支持。

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