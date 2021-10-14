高雄火警死46人 仍有27具遺體沒有家屬出面指認

高雄市立殯儀館仍有27具遺體等待家屬指認。記者陳弘逸／攝影

高雄鹽埕城中城大火造成46人死亡、41傷；遺體已陸續送往市立殯儀館，已有19具遺體由家屬指認，仍有27具遺體等待家屬出面，但也有家屬仍未找到親友下落，即使凶多吉少，仍不放棄希望。

母親、弟弟住在城中城的李姓男子，上午反覆在火場、醫院奔波，都遲遲找不到親人，中午、晚上兩度前往殯儀館也沒有從遺體中指認出家人；他說，雖然凶多吉少，但仍不放棄希望。

40多歲的洪姓男子與女友同住在城中城，洪男家屬表示，上午得知發生火警，一直聯繫不上洪男，才知道親人已經罹難，對於這起事故，則低調不願多做多談。

64歲莊姓男子，未婚獨居在住在城中城，卻因這起火警罹難；今天傍晚莊男的姊姊前往殯儀館指認時說，弟弟個性較特別，不喜歡麻煩別人，也很少跟家人聯繫或出席家人聚會，甚至不知道他從事什麼工作 ，家人跟他至少半年沒見面，想不到再次見面已是一具遺體。

高雄市立殯儀館截至當地時間14日晚上8時許，已有43具遺體送達，仍有3具遺體正從醫院送往殯儀館，目前罹難者家屬透過遺體指模，以及照片指認身分。

目前已有19具遺體由家屬完成指認，仍有27具遺體的家屬尚未出面。