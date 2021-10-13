刪Q大戰 蔡英文、朱立倫對壘

國民黨主席朱立倫13日呼籲蔡英文總統，與國民黨一起罷免陳柏惟。記者杜建重／攝影

台灣 基進立委陳柏惟罷免案升溫，藍綠兩黨主席表態對壘。蔡英文總統13日首度要求民進黨 公職繼續關注，不要讓認真做事的人孤單，台灣的民主深化應是基於理性溝通，不是惡意報復。國民黨主席朱立倫質疑，蔡總統公開力挺，難道要和毒品、賭博、肇事逃逸站在一起嗎？他呼籲蔡與國民黨一起罷免陳柏惟，一起反毒、反賭、反肇逃。

刪Q總部：國家機器再運轉

蔡英文13日在民進黨中常會表態，台灣高鐵也巧合宣布「大學生秋遊優惠專案」，啟動時間就在罷免投票 前3天，引發聯想。高鐵公司13日澄清是商業活動，無政治考量；「刪Q總部」則質疑國家機器再次運轉，護航陳柏惟。

國民黨立委洪孟楷質疑，高鐵推出優惠票券時間剛好在陳柏惟罷免案投票日前，又在年底四大公投案前結束，不免讓人懷疑是想護航陳柏惟，卻想降低四大公投的投票率；這段時間不是大學生出遊期間，難免讓人有政治聯想。

罷免案電視說明會 陳柏惟自清

罷免案公辦電視說明會13日晚在台中登場，罷免案提議領銜人楊文元質疑，陳柏惟就任後未兌現中火停機承諾，護航萊豬，背離民意；陳只會把抗中保台、滿口髒話、謊言掛嘴邊，成了製造對立、危言聳聽的跳梁小丑。

陳柏惟表示，聽到罷免方的說法感到可惜與難過，他用心問政，還有良民證、不起訴書，他是遭到抹黑，他沒有對不起台灣人民。

綠營黨公職陸續發聲力挺陳柏惟，但黨內人士指出，民進黨援助陳柏惟，並不若先前高雄市議員黃捷罷免案積極；連13日中常會上都有中常委質疑，確實感受黨中央對陳柏惟、黃捷的罷免案態度不一樣。

綠營：高度關注 並非全力搶救

民進黨秘書長林錫耀說，陳柏惟不像黃捷沒有政黨，罷免案大方向仍要顧及台灣基進主張，不希望擴大成黨對黨衝突；民進黨僅是協助角色，會派出公職人員掃街、協助辦地方座談會，並在投票前一晚辦溫馨晚會，聲援陳柏惟。

綠營人士說，蔡英文13日談話已定調民進黨此次罷免角色是「高度關注」，並非「全力搶救」；在黨中央未下達動員令下，目前協助陳柏惟的行動多是由各派系、黨公職發起。有立委說，他已預留本周「黃金周末」時間去聲援陳柏惟，但至今還沒收到要求協助的通知。

朱立倫表示，對於「刪Q」只有是非、對錯，沒有政黨之別，是以地方力量為主，呼籲當地所有民眾下周六(23日)出來投票，不要有任何意識形態。