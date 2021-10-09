即時短評／局勢多變 蔡「不變」能解決兩岸緊張？

蔡英文總統發表國慶演說。(記者季相儒／攝影)

蔡英文總統國慶演說指出，此時此刻中華民國處在最複雜多變的國際局勢當中，而她在兩岸關係上，善意「不變」，承諾「不變」。面對多變，蔡英文的不變，真是當今最務實的對策？

從蔡的演說可知，她大致維持「不挑釁，微善意」路線，這對蔡未必容易，畢竟蔡英文第二任期，來自獨派的期許與壓力升高，偶爾出現的「鄰國論」、外國刊物上的「台灣 總統」無法滿足期待，普遍認為她朝向終極目標邁出的步伐太小。

可以預期，中國大陸對蔡的態度也不會改變，在北京 眼裡，蔡始終避答北京提出已久的「習題」，雖釋出善意，但幅度不大，且聽來並非真心，只是講給美國 聽。

蔡談話的聽眾雖有美中台三方，但對她而言最重要的還是美國。國慶演說前，她在「外交事務」刊文闡明立場，就是為向美方確保，她任內將尋求「零意外」。

「零意外」可說是美、日、澳等要角的共同期望，這些理念相近國家的聲明與行動，都是為避免台海戰爭。

美國感受到台海情勢的急迫性，促台強化自衛能力，卻發現台灣社會似以為美軍可靠而不緊張，令美方不解。美國基於區域和平穩定的利益，持續對台軍售、訓練，並公開挺台批中，遭中方解讀成美國助長台獨勢力，被民進黨宣傳成美國挺台到底。

美中、兩岸，甚至美台之間，各種不理解、不諒解，都提升誤判風險。

中國大陸的軍力增長、美國的國際號召力減弱，都是不能忽視的重大轉變。美國拜登政府也意識到，世界上最重要的雙邊關係，競爭中仍須對話，才是務實作法。於是，美中經貿、國安高層官員近期分別談話，也為年底美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平線上峰會鋪路。

「拜習會」台灣肯定緊張，但若華府與北京能透過對話，有效管控分歧，降低誤判，對台未必是壞事。

面對國際情勢變化，大國都在調整步伐，蔡政府這些年來卻始終維持其親美、遠中路線，展現其固執、勇氣，但缺乏彈性、創意。「零意外」不是口號，而是需要各相關方的行動與決心，才可能達成。

蔡總統元旦說，處理兩岸事務，她一貫的原則，就是共同討論、找出方法、務實解決問題。但十個月過去，國人等到的所謂務實解決方案，仍是「不變」。