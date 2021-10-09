我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文雙十演說 提「4堅持」阻止現狀被片面改變

中打比特幣「礦工」大遷徙 紐約等州成挖礦新天堂

即時短評／局勢多變 蔡「不變」能解決兩岸緊張？

記者 張加
蔡英文總統發表國慶演說。(記者季相儒／攝影)
蔡英文總統發表國慶演說。(記者季相儒／攝影)

蔡英文總統國慶演說指出，此時此刻中華民國處在最複雜多變的國際局勢當中，而她在兩岸關係上，善意「不變」，承諾「不變」。面對多變，蔡英文的不變，真是當今最務實的對策？

從蔡的演說可知，她大致維持「不挑釁，微善意」路線，這對蔡未必容易，畢竟蔡英文第二任期，來自獨派的期許與壓力升高，偶爾出現的「鄰國論」、外國刊物上的「台灣總統」無法滿足期待，普遍認為她朝向終極目標邁出的步伐太小。

可以預期，中國大陸對蔡的態度也不會改變，在北京眼裡，蔡始終避答北京提出已久的「習題」，雖釋出善意，但幅度不大，且聽來並非真心，只是講給美國聽。

蔡談話的聽眾雖有美中台三方，但對她而言最重要的還是美國。國慶演說前，她在「外交事務」刊文闡明立場，就是為向美方確保，她任內將尋求「零意外」。

「零意外」可說是美、日、澳等要角的共同期望，這些理念相近國家的聲明與行動，都是為避免台海戰爭。

美國感受到台海情勢的急迫性，促台強化自衛能力，卻發現台灣社會似以為美軍可靠而不緊張，令美方不解。美國基於區域和平穩定的利益，持續對台軍售、訓練，並公開挺台批中，遭中方解讀成美國助長台獨勢力，被民進黨宣傳成美國挺台到底。

美中、兩岸，甚至美台之間，各種不理解、不諒解，都提升誤判風險。

中國大陸的軍力增長、美國的國際號召力減弱，都是不能忽視的重大轉變。美國拜登政府也意識到，世界上最重要的雙邊關係，競爭中仍須對話，才是務實作法。於是，美中經貿、國安高層官員近期分別談話，也為年底美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平線上峰會鋪路。

「拜習會」台灣肯定緊張，但若華府與北京能透過對話，有效管控分歧，降低誤判，對台未必是壞事。

面對國際情勢變化，大國都在調整步伐，蔡政府這些年來卻始終維持其親美、遠中路線，展現其固執、勇氣，但缺乏彈性、創意。「零意外」不是口號，而是需要各相關方的行動與決心，才可能達成。

蔡總統元旦說，處理兩岸事務，她一貫的原則，就是共同討論、找出方法、務實解決問題。但十個月過去，國人等到的所謂務實解決方案，仍是「不變」。

美國 台灣 北京

上一則

蔡英文雙十演說「中華民國」提6次「中華民國台灣」3次

延伸閱讀

蔡英文雙十演說「中華民國」提6次「中華民國台灣」3次

蔡英文雙十演說「中華民國」提6次「中華民國台灣」3次
川普愛州造勢 批拜登「毀了美國」

川普愛州造勢 批拜登「毀了美國」
馬英九雙十嗆蔡英文：這麼討厭中華民國為何不辭職？

馬英九雙十嗆蔡英文：這麼討厭中華民國為何不辭職？
助長通膨 美汽油價創7年新高 拜登新政經難題

助長通膨 美汽油價創7年新高 拜登新政經難題

熱門新聞

周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少周子瑜的照片。本報系資料照片

周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格459萬美元可能創紀錄

2021-10-05 15:22
徐男指控王男搬到他家隔壁，趁他上班時，與他的妻子發生多次性行為，侵害他的配偶權，請求損害賠償。台中地院判王男賠償徐男精神慰撫金新台幣15萬元。(本報資料照片)

情夫搬到人妻家隔壁 2人排休在人夫家嘿咻

2021-10-01 02:16
苗栗縣最高齡人瑞114歲張德山嗜吃生切辣椒，特別的養生之道，讓重陽節慰訪人員津津樂道。(記者范榮達／攝影)

台114歲人瑞這樣養生 早餐饅頭配辣椒 1周吃掉1罐

2021-10-06 23:09
員警在房內搜出多包含安非他命成分的毒咖啡包。（圖：讀者提供）

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

2021-10-07 03:57
新竹市林姓媽媽（後排右1）從25歲生下第1胎後，因喜歡小孩和丈夫接連增產報國，幾乎1年生1胎，日前誕下第8胎女嬰，產後恢復良好，昨天開心跟丈夫（後排左1）共1家10口回到新竹國泰綜合醫院複診，也跟接生8胎的醫師曾英智（後排中）相見歡。(圖:新竹國泰醫院提供)

台34歲漂亮媽咪「喜歡小孩」9年生8胎 不刻意避孕

2021-10-08 00:20
中國空軍殲16戰機。圖／台空軍司令部提供

中國軍機擾台數又創新高 殲16連兩日演練晝夜連續出擊

2021-10-02 17:47

超人氣

更多 >
中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍
美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了
海軍首度承認：美中海軍軍力 旗鼓相當

海軍首度承認：美中海軍軍力 旗鼓相當
華女倒車被「碰瓷」 錄影曝真相

華女倒車被「碰瓷」 錄影曝真相
哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說