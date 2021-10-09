圖輯／雙十國慶登場 歷年最大國旗 直升機吊掛升空
來源：聯合影音
雙十國慶大今登場，今年國慶主題為「民主大聯盟 世界加好友」，雖然因為防疫規模縮小，國慶大會仍有許多亮點，包括首次採第二現場連線表演、直升機吊掛歷年最大國旗外，被稱為「國民女婿」的中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、2020 東奧跆拳道銅牌得主羅嘉翊將領唱國歌。
今年國慶大會預計參加人數為4000人，開放300名觀眾現場觀禮，大會分成三大階段，分別為「序幕暖場」、「國慶大會」、「主題表演」。將由防疫、運動、警、消等不同領域6名英雄代表及國立客家兒童合唱團共同領唱國歌。晚會、焰火等系列慶祝活動也如期舉行，讓全國共同歡慶中華民國生日。
這次國慶大亮點，首度開闢第二現場，邀請國立台灣交響樂團在101大樓91樓觀景台演出，將演奏歌謠「登山列車」、「望春風」、「阮若打開心內的門窗」、「美麗的稻穗」、「客家本色」、「天佑臺灣」總成的組曲《音樂百年-天佑福爾摩沙》。
同時將搭配總統府前動畫，結合台灣畫家陳慧坤、陳澄波、林玉山及楊三郎畫作，視覺與聽覺結合，傳遞台灣文化之美。
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