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蔡英文雙十演說 提「4堅持」阻止現狀被片面改變

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圖輯／雙十國慶登場 歷年最大國旗 直升機吊掛升空

記者蔡佩芳／台北10日電
雙十國慶大典中，CH-47運輸直升機吊掛典禮史上最巨幅國旗總長達18公尺、寬12公尺，在阿帕契與眼鏡蛇攻擊直升機伴隨下，通過總統府上空。(記者黃義書／攝影)
雙十國慶大典中，CH-47運輸直升機吊掛典禮史上最巨幅國旗總長達18公尺、寬12公尺，在阿帕契與眼鏡蛇攻擊直升機伴隨下，通過總統府上空。(記者黃義書／攝影)

來源：聯合影音

雙十國慶大今登場，今年國慶主題為「民主大聯盟 世界加好友」，雖然因為防疫規模縮小，國慶大會仍有許多亮點，包括首次採第二現場連線表演、直升機吊掛歷年最大國旗外，被稱為「國民女婿」的中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、2020 東奧跆拳道銅牌得主羅嘉翊將領唱國歌。

➤➤➤蔡英文雙十演說全文 提4堅持全力阻止現狀被片面改變

「中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會」10日上午在總統府前廣場舉行，三軍聯合...
「中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會」10日上午在總統府前廣場舉行，三軍聯合樂儀隊進場。(中央社)

今年國慶大會國歌領唱人，除了中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、2020...
今年國慶大會國歌領唱人，除了中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、2020東奧跆拳道銅牌得主羅嘉翎，還包括5月遭新冠肺炎確診病患情緒不穩持刀砍傷的護理師施宜君、陳昀湞，以及警消代表劉奎佑、楊于辰。(記者黃義書／攝影)

今年國慶大會預計參加人數為4000人，開放300名觀眾現場觀禮，大會分成三大階段，分別為「序幕暖場」、「國慶大會」、「主題表演」。將由防疫、運動、警、消等不同領域6名英雄代表及國立客家兒童合唱團共同領唱國歌。晚會、焰火等系列慶祝活動也如期舉行，讓全國共同歡慶中華民國生日。

110年國慶大會10日在總統府前登場，中華民國體操協會帶來精彩的表演，活力十足。...
110年國慶大會10日在總統府前登場，中華民國體操協會帶來精彩的表演，活力十足。(中央社)

110年國慶大會10日在總統府前登場，We.R特技跆拳表演團帶來精彩的暖場演出。...
110年國慶大會10日在總統府前登場，We.R特技跆拳表演團帶來精彩的暖場演出。(中央社)

110年國慶大會10日在總統府前登場，TBC舞團各年齡層的舞者帶來精彩的街舞表演...
110年國慶大會10日在總統府前登場，TBC舞團各年齡層的舞者帶來精彩的街舞表演。(中央社)

這次國慶大亮點，首度開闢第二現場，邀請國立台灣交響樂團在101大樓91樓觀景台演出，將演奏歌謠「登山列車」、「望春風」、「阮若打開心內的門窗」、「美麗的稻穗」、「客家本色」、「天佑臺灣」總成的組曲《音樂百年-天佑福爾摩沙》。

同時將搭配總統府前動畫，結合台灣畫家陳慧坤、陳澄波、林玉山及楊三郎畫作，視覺與聽覺結合，傳遞台灣文化之美。

中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會10日在總統府前廣場舉行，國軍三軍樂儀隊整...
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會10日在總統府前廣場舉行，國軍三軍樂儀隊整齊劃一的操演動作吸引眾人目光。(中央社)

「中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會」10日登場，CH-47運輸直升機吊掛典...
「中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會」10日登場，CH-47運輸直升機吊掛典禮史上最巨幅國旗飛往總統府上空。(中央社)

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