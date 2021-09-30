英國、日本入境免隔離名單 高端疫苗未上榜

蔡英文接種第二劑高端疫苗。(記者胡經周／攝影)

英國 在台辦事處昨日宣布，10月4日起，台灣等地旅客入境英國前已完整接種兩劑認證的疫苗，就不需要再檢測、隔離；但英國認可的疫苗名單上，並不包括高端。另外，立委溫玉霞揭露，日本 10月1日起實施的「關於從海外入境日本時被認定有效的預防接種證」制度，疫苗名單中也沒有高端。

英國在台辦事處在臉書公告，自10月4日凌晨4時開始，入境英國將改為紅色國家／地區限制與簡化的其他國家／地區入境規定；台灣不在英國之紅色名單，因此入境規定將依旅客的疫苗接種狀況而定。英國在台辦事處列出認證的疫苗包括，AZ、輝瑞BioNTech、莫德納或嬌生Janssen疫苗（混打AZ、輝瑞BioNTech、莫德納兩劑疫苗也被認可）。

從澳洲、加拿大、日本、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、南韓與台灣等地入境英國，前已經完整接種了兩劑認證的疫苗（至少14天），就不需要進行出發前新冠檢測或入境第8天的新冠檢測，也不用在抵達英國後在家中或居住地點隔離10天。

國民黨立委溫玉霞昨日表示，日本外務省網站之前揭露，10月1日起實施的「關於從海外入境日本時被認定有效的預防接種證」制度，只有輝瑞、AZ和莫德納被認可，打高端的台灣人入境仍得隔離，她要問政府自稱台日關係好，有沒有和日本溝通？而台灣最近在外媒的防疫韌性排名掉回41名，「政府用政治防疫，得到這種評價一點都不令人意外」。

溫玉霞在臉書表示，高端疫苗 並沒有被日本政府接受為具有免疫功效的疫苗，如果只施打過高端疫苗，入境日本後，跟從來沒打過疫苗的人一樣，得隔離14天，她說日本是台灣人經常造訪的國家，如今也對高端疫苗「說NO」，台日關係不是很好嗎？請問政府有去溝通嗎？接種高端者如要赴日豈非「白打」了？

溫玉霞說，記得前不久衛福部長陳時中在接受立委質詢時才表示他沒有力推過高端疫苗，讓人感到十分錯愕。過去這幾個月有多少專家主張政府在疫苗政策上應該嚴守中立，尊重科學，卻被網軍攻擊到體無完膚，當時政府在幹什麼？現在高端不被民眾信任，不被國際社會接受，陳時中就開始畫清界線了。

溫玉霞說，當時食藥署核准國產高端疫苗的EUA，過程不公開，中央流行指揮中心拒絕全程錄影或是直播，專家認為是黑箱作業，缺少民主問責的過程，難以服人，凸顯出台灣在科學上的保守及集權。中研院院士陳培哲甚至說「這是沒有用的數字，不具有任何參考價值」時，衛福部有理會嗎？現在日本政府用拒絕承認打臉高端疫苗，與過去幾個月專家說的有什麼不同？

溫玉霞說，根據彭博社最新「全球新冠防疫韌性排名」，台灣又掉回第41名，落後奈及利亞、秘魯、埃及與墨西哥等國。「政府用政治防疫，得到這種評價一點都不令人意外」。