談台駐美處更名 美學者：或被曲解為美國支持台獨

駐美處外觀。（記者張文馨／攝影）

台灣駐美代表處更名的問題是許多專家上星期在全球台灣研究中心兩天年會中談論的話題。

美國 之音報導，智庫「外交關係委員會」研究員大衛·薩克斯(David Sacks)9月13日在一篇博客中更直接以「何讓台灣在美國的辦公室改名是一個錯誤」為名指出，更名一事看似無足輕重，但實際上它有非常重要的影響，而且應該要避免這麼做，因為「這個決定將同時破壞美國與台北非官方關係的邏輯，也無法推進美國的利益或有意義地強化美台關係。」

薩克斯從台灣駐美代表處名稱的由來解釋他的論據。

他說，1979年美國與中華人民共和國建交、與台灣（正式名稱中華民國）斷交時，美國依據台灣關係法 成立非營利機構美國在台協會(AIT)來執行美國與台灣的非官方關係，同時允許台灣在美國設立一個類似的「功能性」(instrumentality)機構，雙方經過協調後同意這個機構的名稱為「北美事務協調委員會」（CCNAA）。

由於台灣這個名稱的模糊性越來越感到沮喪，因為每個人不懂這個CCNAA代表的意義，因此便提出更名的要求。

1994年，柯林頓政府對美台關係進行全面審視後同意讓台灣更名，雙方決定的名稱是「駐美國台北經濟文化代表處」(Taipei Economic and Cultural Representative Office, TECRO)，這個名稱至今已經使用了快30年。

薩克斯說，即便有了這次調整，「台灣」這個字也有意被略過，原因是如果美國允許名稱裡有「台灣」，它可能被認為曲解為是美國在支持台獨。使用「駐美國台北經濟文化代表處」也表明這個機構專注於經濟與文化事務，符合「台灣關係法」關於美國將「維持與台灣人民的文化、商務及其他非正式關係」。

「如果拜登政府允許台灣將『駐美國台北經濟文化代表處』更名為『台灣代表處』(Taiwan Representative Office)，它將破壞美台關係非官方性質的邏輯，」薩克斯說。

不考量北京 反應是外交失職

此外，去除「經濟」和「文化」的關聯再加上「台灣」的字眼，薩克斯說，這也會暗示這個機構更像是一個大使館，「這種決定將增加台北一些人的籌碼，這些人主張美國應採取更多舉措讓雙方關係更具官方性質，例如允許台灣總統訪問華盛頓。」

薩克斯說，中國毫無疑問會反對更名，雖然北京不應該在美國的對台政策上擁有否決權，但如果不把中國可能的反應考量進去，「那將是外交上的失職」，中國將把台灣駐美代表處的更名解讀為是「又一個數據點」，證明只是時間，而不是會不會，美國會承認台灣是一個獨立國家。

他說，如果北京得到的結論是認為，時間不在它那一邊，而且統一的機會之窗正在關閉，那麼它就更有可能決定對台灣使用武力。

薩克斯認為，更名一事是純象徵性的動作，美台與其將精力用於這種象徵性的問題，不如花更多時間專注於更實質的議題，例如雙邊貿易協定、供應鏈安全，或是如何強化台海威懾的問題。