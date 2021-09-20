新冠肺炎部分患者 輕症後遺症更劇烈

採檢陰性非痊癒 提防長期後遺症 製表／醫藥組

許多人以為輕症或無症狀者，隔離幾天，燒退了、PCR也呈現陰性，以為等同完全康復；但臨床顯示，有些輕症患者後遺症，反而比重症更劇烈。醫師提醒，不論輕重症，新冠患者康復後，應盡早接受檢查，以免錯失康復3個月內的黃金恢復。

30多歲陳先生（化名），今年5月染疫，因輕症未住院，檢疫所期滿後，採驗陰性，返家休養，原本慶幸自己躲過一劫，沒有留下什麼肺部後遺症，沒想到是惡夢的開始，胸悶、心悸、記憶力變差，連嗅覺、味覺均異常，連從小喜歡吃的漢堡、薯條，都變成超噁心食物，整個人生天翻地覆。

北醫附醫復健科主治醫師林昀毅表示，PCR採檢呈陰性，只是檢驗不出體內病毒，不代表身體從此痊癒。對許多病人來說，這是另一場長期抗戰的起點，近一、兩個月，他就收治10多名自覺「生不如死」的輕症、無症狀的確診康復者，迄今仍飽受後遺症之苦。

知名權威醫學期刊「刺胳針 」，日前發表一篇來自中國武漢金銀潭醫院新冠肺炎 患者長期預後追蹤臨床研究，研究團隊分析1276名新冠肺炎病人預後狀況，結果發現，罹病半年後，仍有近7成有一項以上後遺症；滿1年，還是有半數患者有一項以上後遺症，即使輕症也是如此。

為何輕症、無症狀患者會出現嚴重的後遺症？林昀毅研判，ACE│2是新冠病毒侵襲人體各器官細胞的入口，愈來多研究證據顯示，ACE│2表現量愈高的器官，出現後遺症比率就愈高。

以大腦組織為例，有好幾個區塊分布眾多的ACE│2，包括嗅覺傳導和其他腦區，導致部分確診者產生嗅覺異常、認知功能障礙，記憶力大不如前、專注力變差，也影響邏輯思考。林昀毅說，有患者染疫後常莫名出車禍 ，或染疫前擔任公司會計，現在卻連簡單算數都會出錯。

國內確診者已經累積1萬6千多人，絕大部分都康復出院，但推估上萬人仍承受著各種後遺症所帶來的痛苦和身心煎熬，主要為疲倦、喘、胸悶胸痛、頭痛、肌肉痛、關節痛、情緒心理疾患，少部分是認知功能變差、嗅覺味覺異常等，不少人到處就醫，但檢查不出問題。因此，不少醫院陸續成立「康復者新冠長期門診」。