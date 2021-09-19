中國禁台釋迦蓮霧 「水果政治學」作者嘆：就是政治因素

中國海關總署19日發布通知，於9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入。（本報系資料照片）

繼鳳梨事件後，中國 海關總署19日宣布，因多次發現「檢疫性有害生物」，自20日起暫停台灣 的番荔枝（釋迦 ）、蓮霧輸入，等於台灣外銷中國三大主力水果全遭封殺。兩岸農業專家、「水果政治學」作者焦鈞坦言，第一次還可以假裝沒有兩岸因素，但「第二次就很難再這樣說了，它就是一個政治問題。」

2月28日中國宣布暫停進口台灣鳳梨時，焦鈞就曾示警，台灣外銷對中國依存度達95%以上的釋迦、蓮霧等水果，可能在下一波的封鎖名單中。他認為，在兩岸雙邊沒有直接溝通管道下，檢疫問題將一直難以解決。

談到台灣水果遭封鎖主因，焦鈞19日受訪指出，年初鳳梨事件發生時，中國官方包括海關、國台辦，都咬定是單純的檢疫問題，所以「雖然真正原因我們心知肚明」，還是會抱有一種期待，不至於撕破臉，但如今第二種、第三種水果「不可預測的狀況」就是發生了，政府勢必得嚴肅面對。

焦鈞說：「它就是一個政治的問題，已經不是單純的國與國，地區對地區農產品檢疫技術層次的問題。」

綜合農委會和焦鈞提供統計數據顯示，2019年底到2020年初清明節前後，台灣釋迦的產量約為2.5萬公噸，外銷超過1.4萬公噸，其中銷往中國占比96.9%；蓮霧方面，2020年外銷到中國占比同樣高達約98%，雖總量4,000多公噸，相較鳳梨、釋迦較少，但外銷主要以「蜜風鈴蓮霧」、又稱子彈蓮霧為主，該品種因外型瘦長、質地硬，適合運送，內銷反而不像黑珍珠蓮霧等品種有市場。

因此，焦鈞分析，再過兩個月，就是釋迦、蓮霧的產季，相較鳳梨已有拓銷日本等海外市場，這兩種水果對中國依存度更高，替代性更低，要找到其他國際買家時間相當緊迫，若用「愛國心」手段促內銷，也可能有邊際效應遞減的問題，政府能否像上次「鳳梨事件」一樣，順利幫助農民度過危機，價格不至於崩盤，還有待觀察。

是否還可能有其他水果被禁？焦鈞說，相較鳳梨、釋迦、蓮霧等，柳橙、茂谷柑、芒果、芭樂也有一定的銷中份額，但總量不高。其中，如近年銷量有成長的芒果產季已過，且主力市場還包含日本，又比較沒有介殼蟲害問題，若中國要繼續操作，影響效果應會遞減。