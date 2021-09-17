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「金融文盲 影響一個人的生存」聯準會前主席曾這麼說

記者 戴瑞瑤

美國前聯準會主席葛林斯班曾說：「文盲只會造成生活不便，但金融文盲則會影響到一個人的生存。」

金融文盲不是只存在於金融弱勢族群中，年輕人背了學貸不知道要固定償還、辦信用卡不知道循環利息、年長者將退休金全砸進去買了不知道是什麼的保單等。過去沒有人教過我們信用卡怎麼正確使用、貸款不還會影響信用、投資要注意哪些風險，多是自己長大離開父母保護後，面臨虧損、負債，繳了一筆學費後學到的。

隨著金融商品發展，民眾可選擇的理財工具與商品更多元，但也更複雜，考驗著每個人的金融知識程度。然而金融教育都還在打「游擊戰」，尚未有系統性的教育，一旦發生下一次的連鎖性金融海嘯，將有多少人因為是金融文盲而淪為「金融弱勢」呢？

媒體常報導某家銀行理專守自盜、或是又一家保險公司亂賣保單，近期社群或簡訊詐騙更層出不窮，接下來往往就看到「金管會重罰」、「金管會盯上」等訊息。然而再多裁罰都只是治標，「授人以魚不如授人以漁」，政府、學校、社會、家庭都須正視金融知識不足的問題，由上而下建構出有系統的「搶救金融文盲計畫」。

參考國外作法，美、英、中三國均由政府部門直接設立負責機構來統籌國家的金融教育。建議政府可與學術機關合作訂出金融識字率指標，成立跨部會工作小組專門統籌與計劃各部會金融教育資源，並建立從小到大的系統化金融教育體系。

同時要注意的是，提升金融識字率不能和投機賺大錢畫上等號。社會上不乏有心人士打著金融教育之名，行鼓吹民眾炒股賺錢之實，不但讓金融教育長期遭扭曲，甚至讓民眾蒙上更大風險。金融教育應教導的是個人在金融理財上的權利、責任、判斷力，唯有民眾的金融判斷力增強，才能保障自身權益，並降低整體金融風險。

教育 信用卡 退休金

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