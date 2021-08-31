王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

王永慶三房李寶珠。（本報資料照片）

宏仁集團總裁王文洋與三娘李寶珠和解，將完成分配父親王永慶台灣 遺產528億元（台幣，下同，約19.09億美元）。

鏡周刊報導，催生市值近4兆元台塑集團的經營之神王永慶，2008年過世後，子女歷經13年的爭產官司，直到今年7月30日才告段落，針對最後一筆1.1億餘元遺產如何分配進行協調，最後由王文洋等9名子女簽下和解協議；王永慶過世後在台遺產總額共528億元，扣除創下台灣最高紀錄的遺產稅120億元，剩餘408億元已全數分配完成。至於王文洋主張的海外6000億元遺產仍苦無突破。

本件王永慶的遺產官司，由王文洋主導，委請王永慶大房王月蘭的遺產管理人提告，要求分配父親存在渣打銀行的1.1億餘元遺產，目的是為藉此訴訟否定王永慶三房李寶珠合法配偶的地位，讓李寶珠不能以妻子身分參與分配。

據報導，依照規定，王永慶遺產先由大房王月蘭分走一半，另一半則由王月蘭與9名子女均分。後來王月蘭擁有的那一半遺產，已以協議方式，贈與二房楊嬌（已故）及三房李寶珠各74億餘元。依此協議，若查出有海外遺產，王文洋身為王月蘭唯一的繼承人及楊嬌長子，反而沒辦法拿到更多遺產，且還要與李寶珠一起分配，因此發動訴訟。

王文洋是二房楊嬌長子，父親王永慶在美過世後，大房王月蘭因沒生育子女，將對王永慶遺產權利委請王文洋處理，王文洋認為台灣是一夫一妻制，王永慶唯一的妻子是王月蘭，三房李寶珠當然沒權利參與分配，官司若勝訴，等於法院認證李寶珠不具王永慶配偶身分，自然無權再分配王永慶龐大海外遺產。

報導說，李寶珠則認為，1957年8月與王永慶在台北市舉行婚宴，當時是「儀式婚」，只要有公開儀式及兩個證人，不必向戶政單位登記，也算是合法婚姻，而當天席開兩桌宴請親友已有合法儀式，且她嫁入王家後，王永慶的生活是由她照顧，2008年王永慶赴美國 訪視後在美過世，當時也是由她陪同照料，可以證明她是王永慶的合法妻子，有權參與分產。

這筆1億餘元的遺產是王永慶過世3年後，經渣打銀行通知台塑集團領回時發現，雖僅是王永慶財產的極小部分，但王文洋認為，這筆錢牽動海外6000億遺產的分配方式，因為能分到這筆遺產的人，日後也能參與分配王永慶的海外遺產，為此不肯放手，雙方爭執多年，在法官勸說下，對於王永慶國內遺產分配達成和解。