因應黃埔百年校慶 台國防部擬恢復陸軍官校正步訓練

因應2024年黃埔百年校慶，傳台國防部下令陸軍官校學生恢復正步訓練，屆時校慶將擴大展示正步分列式的訓練成果。圖為台陸軍官校學生「齊步分列」受校畫面。圖／本報系資料照

「踢正步」即將重新編入中華民國國軍操典？據透露，因應2024年黃埔百年校慶，台國防部 下令陸軍官校學生恢復正步訓練，屆時校慶將擴大展示正步分列式的訓練成果，希望「重振軍威」。

對此，台國防部29日未正面回應。但表示，該部近期重新檢討「國軍基本教練」準則，包括提升軍人儀態、端正軍容禮節與提振部隊精神士氣等項目，均納入研討的範圍，以符合部隊訓練要求。

台國軍「正步」訓練的廢除，始於民進黨首度執政初期，綠營在野期間認為正步與閱兵是「獨裁」象徵。2002年底由台陸軍官校校長楊國強在當年的國軍軍事教育會議時提議取消，2003年由國防部長湯曜明將軍方研究報告呈請時任總統陳水扁核示，正式取消國軍「踢正步」訓練。

但近年台灣 因志願役士兵訓練時間短，2016年間憲兵訓練中心一場志願役士兵結訓典禮的分列式，雖然僅採齊步行進，但部隊步伐、擺手卻凌亂不一，遭批評是「分裂式」、「丟人『憲』眼」，至今令外界印象深刻。退伍軍人甚至自購草綠服與道具槍，發起到凱達格蘭大道踢正步的民間活動，藉此凸顯今昔訓練差異。兩相比較的影片，至今仍是影音網站上的熱門點閱。

對於要求陸官恢復「踢正步」訓練的政策，台軍方內部對此事眾說紛紜，一謂是國防部長邱國正交待陸軍司令徐衍璞執行，但都無法獲得國防部正面回應，軍方私下則予否認，稱應是國防部訓練次長室所交辦。

有軍校師生透露，踢正步需要時間與體力，昔日為參加國慶閱兵或黃埔校慶，陸軍官校學生寧可不上課也要將正步踢好，但現在學業成績對軍校生而言不可或缺，要求嚴格。若要趕上2024年的百年校慶正步，非得從現開始練兵不可，陸官學生面臨壓力，恐難作到。

但當年曾發起「五年級生凱道踢正步」的全球行銷事業群總經理何啟聖表示，軍事院校的授業，均經教育部 核定，頒與學位，只要將軍事訓練課程略做調整，即可安排正步訓練，不至影響正常授課時數。

他認為，正步固然是一種儀式性的操演，但其所展現的，是一種精神氣勢。擺手、踢腿的動作劃一；踏地的震撼威武；排面的標齊嚴整。代表著訓練精實，精神內涵則是「團結、榮譽與士氣」。這也是當時他們發起活動原意。

台國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲也表示，正步有其歷史傳承。若是要恢復正步，屬於軍事教育的特性，只需留意避免正步或其他操典可能造成的運動傷害，應可平衡不同觀點。