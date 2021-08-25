台灣米其林34家摘星 頤宮連4年3星

富錦樹台菜香檳（松山）首次入選，就獲得1星。圖／業者提供

米其林25日公布「台北台中米其林指南2021」摘星名單，今年獎項歷年最多，摘星餐廳共有34家，共7家新入列的1星餐廳，其中，君品酒店粵菜餐廳「頤宮」連續4年維持三星 ，是最大贏家，今年還摘下最佳服務大獎。

米其林指南今年因疫情首次改採線上發表，同時增列米其林綠星與最佳服務兩項大獎；會後並宣布，米其林明年將前進台南、高雄兩市。

連續3年獲得1星的侯布雄，今年晉升2星。評審指出，大廚Florence Dalia以優質食材搭配純熟技巧，傳達經典菜色時，更添細膩手法。其他2星餐廳大致不變，台北有7家、台中一家。

3家首入圍就摘星

今年最耀眼的新星是3家首次入選就奪1星的餐廳，包括台北信義區的De Nuit、富錦樹台菜香檳（松山），以及敦化北路的T+T。台北有兩家餐廳由餐盤推薦晉升1星，包括先前呼聲很高的美福大飯店台菜餐廳「米香」，以及大安區的天婦羅餐廳牡丹。台中俺達的肉屋遷新址，仍再次入選1星，也被列為「新星」。

25家1星名單中，有7家新摘星。但已連續3年奪下1星的MUME及大三元酒樓，卻意外落馬，兩家餐廳都表示遺憾，但平常心看待，繼續努力。

全球有130多家餐廳摘下三星最高榮譽，君品酒店粵菜餐廳頤宮連續4年維持三星，被稱為「極致的餐飲體驗，值得專程到訪」。

除了是唯一的三星餐廳，今年頤宮的歐宛臻還摘下首次頒發的「米其林指南服務大獎」，她謙稱是團隊的努力，「沒有其他竅門，只是做到讓顧客用餐舒心、沒有壓力，吃得滿意，帶著愉快的心情離開」。評審認為歐宛臻對工作熱情投入，總是以專業、貼心的態度，帶著笑容傳遞服務，因此獲獎。

今年新星還有澀Sur-的年輕主廚林佾華，餐廳摘下1星，他則拿下「年輕主廚大獎」。30歲的林佾華畢業於餐飲專校，曾在樂沐與RAW餐廳歷練，與同學合夥創業，擅長運用法式手法和在地食材，優雅演繹台灣 的日常料理。

明年米其林指南將首度加入台南和高雄，兩都都表示歡迎，認為有助兩地觀光旅遊業發展。台南市長黃偉哲說，台南是台灣歷史起源，保存近400年本土與異地文化的飲食特色，從平民小吃到喜慶澎湃辦桌，成就「美食 之都」、「世界美食博物館」等稱號，已規畫一系列餐飲業者交流會、國際美食論壇，將全力協助台南美食店家上榜、摘星。

高雄市府觀光局長周玲妏說，米其林評鑑列入高雄的消息對餐飲業是一大震撼，大家已開始準備，相信會促進量能和品質大升級。