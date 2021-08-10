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蔣經國紀念圖書館完工 先睹為快 位故居七海園區

記者高凌雲、周佑政／台北11日電
蔣經國紀念圖書館是旅英台灣建築師符傳禎設計。七海寓所沿山坡興建，寓所外不遠處為七海潭，蔣經國紀念圖書館就建在湖畔。圖為館內陳設。（圖：讀者提供）
蔣經國紀念圖書館是旅英台灣建築師符傳禎設計。七海寓所沿山坡興建，寓所外不遠處為七海潭，蔣經國紀念圖書館就建在湖畔。圖為館內陳設。（圖：讀者提供）

規畫多年的蔣經國總統紀念圖書館，是台灣第一個總統紀念圖書館，目前已完工，因5月本土疫情爆發，延後啟用開放。圖書館設在蔣經國生前居所七海寓所園區內，主要為民間推動興建，未來規畫邀請蔡英文總統與台北市長柯文哲等人，參與啟用典禮；館內部陳設提前曝光，讓讀者先睹為快。

此外，前總統李登輝去年病逝，家屬積極推動成立李登輝總統紀念圖書館，家屬與台大溝通後，台大傾向以徐州路台大法學院院區內的法學院圖書館，作為李登輝總統紀念圖書館。但李登輝紀念圖書館目前要由民間或官方何方主導推動，仍未確定。

蔣經國紀念圖書館是旅英台灣建築師符傳禎設計。七海寓所沿山坡興建，寓所外不遠處為七...
蔣經國紀念圖書館是旅英台灣建築師符傳禎設計。七海寓所沿山坡興建，寓所外不遠處為七海潭（圖），蔣經國紀念圖書館就建在湖畔。（圖：讀者提供）

1988年蔣經國病故後，遺孀蔣方良仍居住七海寓所，直到2004年病逝。台北市政府在2006年將七海寓所訂為市定古蹟。2012年以BOT方式招標，將七海寓所改為七海文化園區，直到2018年開始興建，2021年全部完工。

七海園區位在台北市大直北安路旁，一側是國安局特勤中心，另一側是海軍司令部，園區面積約4萬平方公尺。園區目前主要有三棟建築，一是原先的蔣經國夫婦居住的七海寓所，另兩棟分別是全新設計建築的蔣經國總統紀念圖書館與遊客中心。

圖書館 蔣經國 台灣

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