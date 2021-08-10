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蔡英文接見孫曉雅 盼簽台美BTA

記者蔡晉宇／台北報導
蔡英文總統（右）10日接見美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長孫曉雅（左）。圖／總統府提供
蔡英文總統（右）10日接見美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長孫曉雅（左）。圖／總統府提供

蔡英文總統10日接見美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長孫曉雅。蔡總統表示，今年6月，美國捐贈250萬劑疫苗給台灣，雙方也召開貿易暨投資架構協定（TIFA）會談，期待台美在投資、貿易及供應鏈安全等領域，繼續加強、加深合作，並朝簽署「雙邊貿易協定」（BTA）努力，建立更緊密互惠的經貿連結。

孫曉雅表示，非常高興及榮幸以AIT新任處長身分回到台灣，台美關係正處於巔峰狀態，是史上最佳，希望未來能與蔡總統及其團隊共同合作，在各領域強化並拓展台美關係。

蔡英文表示，孫曉雅是相當資深的外交官，也是台灣的老朋友，1990年代就曾經派駐台灣，也見證了台灣很多重要的轉變。

蔡英文指出，相信以孫曉雅豐富的外交經驗，以及對台灣的熟悉和長期關注，一定可以讓台美關係更上一層樓。拜登政府上周首度宣布對台軍售，相信對於強化台灣自我防禦的能力，會有非常大的幫助。她表示，台美近來在海巡、科技及教育等各領域的合作，都有許多進展，期盼雙方在既有深厚基礎上，持續深化「真朋友、真進展」合作夥伴關係，攜手使台美關係更上層樓。

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