台灣中南部降豪雨 路坍橋斷 空中救援3部落

高雄市桃源區因「明霸克露橋」遭洪流沖毀，拉芙蘭等三個山區部落居民受困，空勤總隊第三大隊昨出動黑鷹直升機，送300公斤物資、四名台電人員進災區救援，降落樟山國小復興分校，居民看到直升機喜出望外，幫忙搬物資。圖／台空勤總隊提供

台灣 中南部連日豪雨，山區道路柔腸寸斷。高雄桃源區因明霸克露橋沖毀，三個部落居民受困成為「孤島」，年輕媽媽憂心「孩子奶粉只剩兩天」；空勤總隊直升機昨天緊急送物資救援。南投中寮福盛、和興及復興3村聯外道路嚴重坍方，土石堆積逾一層樓高，居民受困；國姓鄉大石村昌榮巷走山，道路大面積崩落，嚇壞居民。

高雄雨量莫拉克風災後新高

中央災害應變中心統計，疏散4403人、收容688人，停電9萬1850戶，勸阻164件申請、阻止1090人入山。應變中心說，雖然雨勢趨緩，但土壤含水量飽和，容易土石滑動，加上南部仍有局部豪大雨，仍要嚴防土石流。

➤➤➤圖輯／台灣豪雨成災 山塌、田淹、路斷

中央氣象局表示，高雄雨量是繼12年前莫拉克風災後的新高。高雄市政府昨晚發布，那瑪夏區、桃源區丶茂林區今天繼續停班停課，其餘行政區正常上班上課。屏東縣霧台鄉、三地門鄉、來義鄉也停班停課，其餘鄉鎮正常。

除了道路柔腸寸斷，農損也超過新台幣2億1000萬元，農委會今天將公告屏東、高雄、台南、嘉義縣市及雲林全域全品項為農業天然災害現金救助及低利貸款 。

藤枝森林遊樂區再度封園

高雄市桃源區明霸克露橋前天遭沖毀，復興、拉芙蘭、梅山三部落對外要道中斷，食物存糧只能撐兩周，市府昨向空勤總隊申請直升機救援，送300公斤物資、4名台電工程人員進災區；直升機當地上午11時30分降落樟山國小復興分校，居民喜出望外跑上前迎接。

12年前88風災重創山區道路，藤枝國家森林遊樂區封了12年，好不容易今年5月重新開放，沒想到才過兩個多月就不敵雨彈襲擊，藤枝林道柔腸寸斷，昨天再度宣布封園。

南投縣中寮鄉多處農路坍方，福盛、和興及復興3村對外主要聯絡道路仙洞巷最嚴重，大量土石滑落路面堆積至一層樓高、阻斷20公尺道路，導致交通中斷，10多戶居民受困，幸飲食暫無虞；福盛村長孫瑞娟說：「這是近30年來最嚴重的一次」，3個村子多是老弱婦孺，盼盡速搶通。

國姓大石村走山嚇壞居民

南投國姓鄉大石村昌榮巷前天凌晨路基邊坡整片滑落到南港溪，居民被轟然巨響驚醒，發現平時通行道路不見1大截，路基、路面都不見了，驚呼「太可怕了」，幸無人傷亡。李姓居民說，這條路是鄰近20多戶居民對外通行及上山務農的道路，如今路斷又停電，繞山區農路要多花一個多小時才能到市區。

嘉義縣阿里山 鄉嘉155線十字村至來吉村間道路中斷；嘉129線11.5公里處路面遭邊坡滑落泥流掩埋，預計今中午前搶通。台南南化往高雄那瑪夏的179之一線第三度土石滑落，已撤離五戶土石流紅色警戒居民。