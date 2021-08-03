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台灣留學生遭註中國籍 歐洲人權法院不受理

中央社記者林育立柏林3日專電

台灣留學生因居留證遭註中國籍控告挪威政府，窮盡國內救濟途徑未果後告上歐洲人權法院，結果被判不受理，發起人正考慮向聯合國申訴。

2018年下半年，一群台灣留學生不滿挪威政府將台灣人居留證的國籍改為中國，在台灣募得新台幣300多萬元後，聘請律師向奧斯陸地方法院提告。

他們獲得外交部和海外台灣人社團的支持，一路上訴到挪威高等法院和最高法院，不過三級法院都沒開庭就直接駁回上訴。國內救濟途徑用盡後，他們轉向位於法國史特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲人權法院，法官日前也裁定不受理。

「在挪台灣人國籍正名運動」發起人Joseph向中央社記者表示，上月29日收到律師通知，歐洲法院一名法官上月15日以此案沒有違反「歐洲人權公約」規定的自由和權利為由，直接裁定不受理。

Joseph說，歐洲人權法院是重要的人權指標，律師也認為上訴可行，事先準備700多頁的申請書，引述判例指出挪威為何違反公約；他對這樣沒有解釋理由的判決結果感到失望，感覺對方直接把門關上。

募款目前結餘新台幣140萬元(約5萬美元)，Joseph說，正跟律師評估向聯合國人權委員會申訴的可能性。

台灣 中國 聯合國

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