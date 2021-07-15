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美軍C-146A「獵狼犬」專機抵台 短暫停留30分鐘「送個東西」

記者洪哲政／台北報導
美軍C-146A「獵狼犬」行政機。圖／美國空軍官網
美軍C-146A「獵狼犬」行政機。圖／美國空軍官網

一架機號13013的美軍C-146A「獵狼犬」專機，昨飛抵松山機場，30餘分鐘後隨即升空離去。美航機進入台灣北部航空識別區後，全程即被台灣民間航跡追蹤愛好者掌握。空軍司令部表示，該機抵台事宜非由空軍辦理，降落後才知有美專機抵台，包括在地的空軍松山指揮部與空軍司令部，俱未與該班機有所接觸。

這架DO-328軍用版本的C-146A行政專機，當地15日9點30分降落松山機場，根據臉書「台灣西南空域」粉絲專頁指出，此架機自美軍日本沖繩基地起飛，在進入台灣領空後降低高度為4000呎，隨後轉至桃園上空後進入松山機場降落航道，使用松山機場10跑道，降落松山機場。疑遞交物件後，10點07分升空離開。而由於松基民航後勤預先通報，場外有不少航迷等候拍攝。

該型機有時會擔任美軍特戰司令部專案任務人員與軍品的運輸機，共有20架，過去美軍赴台協訓先遣行程會勘，也曾搭乘該型軍機赴台。但今日傳專機赴台是為負責運送候任AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）交接使用的物品，原定停留1小時至10時30分，在短暫整補後，提早24分鐘於10時06分升空離台。

針對美國行政專機降落松山機場，空軍表示，空軍並未接觸這架專機抵台事宜，地勤作業也非由空軍松山基地所負責，空軍沒有相關資訊提供。

根據美國空軍官網指出，C-146A「獵狼犬」機主要任務是為美國特種作戰司令部提供靈活小型團隊和貨物的行動運動，協助部署在各地的特種作戰司令部執行任務。空運任務由空軍特種作戰司令部的機組人員執行，飛往世界各地機場。

而C-146A是一種雙引擎、高翼飛機，配備可配置的客艙，能夠執行各種客貨組合以及傷員疏散任務。這架飛機最多可搭載27名乘客、6000磅貨物或最多四名傷患。

C-146A是Dornier 328渦輪螺旋槳通勤客機的軍用版本，經過修改執行貨物和人員運輸任務。該飛機自2011年10月以來持續部署世界各地，目前支持四個地域作戰司令部的海外應急行動。

機場 台灣 美國

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