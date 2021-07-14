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台灣花蓮一天38震 氣象局：會持續觀察

中央社台北14日電
花蓮14日地震頻傳，193縣道30公里處有1顆百斤重落石掉落路面，警方及當地村長協助搬運至路邊，未釀傷亡。（吉安警分局提供）中央社
花蓮14日地震頻傳，193縣道30公里處有1顆百斤重落石掉落路面，警方及當地村長協助搬運至路邊，未釀傷亡。（吉安警分局提供）中央社

據統計，今天截至下午5時30分，台灣花蓮吉安一帶共發生38起地震；氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，雖然2018年0206地震發生前也曾有類似群震，但兩者構造不同；接下來仍會持續觀察。

根據中央氣象局地震測報中心統計，今天自上午6時52分起至下午5時30分，花蓮吉安一帶已發生38起地震，規模大於5的有3起、規模4至5之間有6起、規模3至4之間有28起、規模未達3的1起；大體上以中小規模的地震為主；地震測報中心判斷，是屬於7月7、8日的餘震。

地震測報中心主任陳國昌告訴中央社記者，在2018 年0206地震發生前，也曾出現過多起前震；但他強調，0206地震在花蓮北邊，發生原因是米崙斷層錯動，與今天的破碎帶地震不同，兩者構造不太一樣。

陳國昌進一步說明，在歷史上花蓮北邊至外海一帶，發生規模5.5以上地震的次數算多，但在花蓮南邊、如今天吉安一帶則很少有規模5.5以上的地震。

陳國昌說，今天的地震比較特別的地方，在於它是一波一波發生，早上6時至8時左右非常密集，接著中午前後有幾次、再來就是傍晚4時至5時許；過去餘震大約都是2、3天左右，發生10至20多起地震後就會結束，但單是今天就已經有37起地震。

陳國昌也坦言，今天的地震與7、8日是有相關的，若從整體觀察，7、8日有2次規模5.4以上地震、今天有1次規模5.2、2次規模5.0；過去若發生群震，可能2天之間各有1次規模5以上的地震、或是1天2起規模5.0以上，之後就沒有了，的確不像這次有這麼多起；目前仍會持續觀察。

花蓮地區14日地震頻傳，193縣道30公里處有柏油路龜裂，所幸並未造成傷亡。中央...
花蓮地區14日地震頻傳，193縣道30公里處有柏油路龜裂，所幸並未造成傷亡。中央社

地震 台灣

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