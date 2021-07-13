購BNT綠搶功「沒政府做不到」 藍酸收割國家隊

行政院發言人羅秉成12日指出，感謝台積電、鴻海與永齡基金會全力奉獻、出錢出力，建立公私協力的合作模式，才能在短短半個月達成這項關鍵性重要進展。（行政院提供）

經一番波折，鴻海創辦人郭台銘 終「得償所願」買到BNT疫苗 ，而過去百般刁難的民進黨 政府要員，此時卻都紛轉邀功，讓人不知今夕是何夕。但愈爭功，愈證明對過去「卡郭」心虛；政府採購疫苗無力，也愈自曝其短。

蔡英文總統日前在臉書發文表示，這次疫苗採購專案「經過政府和民間共同努力，符合三大原則」；但不少網友不買帳，紛紛湧入留言：「可否說明政府協助什麼？不然民眾不曉得」。

從郭台銘表態要買疫苗伊始，民進黨政府不見積極感謝，反而百般刁難，先是堅持採購疫苗必須由中央政府與原廠簽約，之後更要求郭必須拿到原廠授權書，讓郭捐贈疫苗的用心，瞬間升級好像必須爭取到「大台灣地區」代理才能做數。

過程中，綠營人士也酸言酸語，稱郭台銘買的將是香港人不要的過期瑕疵疫苗云云。最後關頭，甚至連行政院長蘇貞昌、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中都在立法院打包票，指郭「此刻買不到疫苗」。直到郭台銘發文求見蔡總統後，一切刁難突然化解。原來，郭能不能捐疫苗，關鍵只是「國家的蔡老闆」點不點頭？

如今郭台銘買到疫苗，除了行政院自稱「沒有政府幫忙做不到」急著搶功，連駐德代表謝志偉都要「亂入」一段與此次購買疫苗無直接關係的回憶，煞有其事感謝疾管署公務員，就差沒說自己也略盡棉薄之力。

對於謝志偉發文，國民黨立院黨團副書記長陳玉珍直言，「竹篙接菜刀，不知在講什麼五四三」。她非常肯定疾管署公務員在疫苗採購過程中的辛勞，但謝講的過程不是郭台銘此次採買過程，現在成案才發文「魚目混珠收割」。陳玉珍還大酸，郭台銘買成疫苗，民進黨政府全成「收割國家隊」，人不要臉，天下無敵。

德國之聲報導指出，總統府人士向中央社強調：「從整個過程來看，政府部門只有拚進度，沒有卡進度。」華府智庫全球台灣研究中心副董事長葉介庭說，蔡政府的處理方式，是要向社會大眾證明北京當局的阻撓，當民間在疫苗議題上對政府施壓的力道變小時，民意會記得蔡英文政府如何在BNT的疫苗取得過程中，駕馭複雜且多層次的外交局勢。