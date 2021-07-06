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台灣回歸疫前「正常指數」 全球倒數第2

台灣新聞組╱台北7日電
台灣在道路交通、航班及公共運輸的次指標都低於50國平均值。（本報資料照片）
台灣在道路交通、航班及公共運輸的次指標都低於50國平均值。（本報資料照片）

經濟學人雜誌編製的指數顯示，台灣距離回歸新冠肺炎疫情前的「正常生活」還很遙遠，在全球50個國家或地區的「正常指數」（normalcy index）排名倒數第二，僅高於馬來西亞。

經濟學人的「正常指數」共評比50個國家或地區（占全球人口75%、GDP 90%），香港96.3的指數分數成為榜首，紐西蘭以87.8分居次，這兩地的生活幾乎完全恢復正常；第三到五名依序為巴基斯坦、奈及利亞及烏克蘭。

經濟學人評比 僅高於馬來西亞

相較下，自4月以來馬來西亞的指數已從55跌至27.3，敬陪末座，台灣以43.7位居倒數第二，落在印度、智利及越南之後。台灣在道路交通、航班及公共運輸的次指標都低於50國平均值。

中國大陸的指數為72.9，排名第19；多數西方國家的指數在60至73之間，美國為72.8、歐盟71、澳洲69.5，英國則為62.5。

經濟學人的「正常指數」追蹤三類活動在疫情前後的變化：首先是旅行，分為道路交通、航班和公共運輸；其次是休閒時間，分為在戶外的時間、電影院營收，以及到場觀賞體育賽事的人數；最後是商業活動，包括商店和辦公室的流量。

這項指數是以疫情前的正常情況100做為計算基準，當2020年3月宣布疫情爆發、中國大陸已實施封鎖時，該指數降至80，隨著疫情的擴散，該指數曾降至35的谷底，自去年7月以來一直60左右徘徊，現在則為66，意味著只逆轉了遭疫情中斷生活的一半。

經濟學人報導說，理論上，疫苗應可終結新冠肺炎疫情，目前已有三分之一的12歲以上人口至少接種過一劑疫苗，像以色列這類國家，大多數成年人都接種了兩劑輝瑞疫苗，現在的生活和2019年差不多。然而，有許多地方正在倒退，例如澳洲、孟加拉國和泰國都實施新限制措施，即使是在12歲以上人口有高達77%接種一劑疫苗的智利，上個月也封鎖首都。

儘管這類例子並不會令人質疑疫苗的有效性，但在其他地方，即使疫情結束近在眼前，距離回歸正常生活仍有很長路要走。疫苗接種率的差異，似乎無法完全解釋為什麼有些國家比其他國家享有更多正常生活。

行政院長蘇貞昌昨說，希望大家再忍耐一段時間，行政院日前召開擴大防疫會議，討論如果7月12日疫情往好的方面發展，就算沒有開放或降級條件，是不是有哪些行業可適度調整，既能兼顧防疫，又能發展經濟、維持生計，這是他現在最關心的事。

歐美、日本去年曾重演解封後馬上破功的情況，中華民國防疫學會理事長王任賢指出，疫苗覆蓋率仍低，「清零篩查」很重要，透過嚴密的監測機制，若有部分地區出現小規模群聚感染，中央與地方就得合作進駐篩檢、居家隔離，控制熱區的疫情，讓其他地區的生活不受影響。

台灣在道路交通、航班及公共運輸的次指標都低於50國平均值。圖為7月6日，旅客在桃...
台灣在道路交通、航班及公共運輸的次指標都低於50國平均值。圖為7月6日，旅客在桃園機場辦理登機手續。（中通社）

指數 疫情 疫苗

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