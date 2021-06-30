TIFA談疫苗 學者：納台入防疫隊伍助美返領導地位

台美今天舉行TIFA會議，台灣 提出疫苗 授權代工想法，美方釋出善意，願意繼續討論。學者分析，防疫合作是美國 重返國際領導地位須立即改善問題，如能將台灣納入防疫隊伍，也有助控制全球疫情。

台美第11屆貿易暨投資架構協定（TIFA）會議今天上午復談，衛生福利部次長薛瑞元會後指出，將透過諮詢輔導、滾動式審查加速疫苗通關，對台灣提出疫苗授權代工想法，美方釋出善意，願意繼續往下討論。

中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈受訪表示，此次台美復談的議題，雖多半屬於延續性的事務，但也有拜登政府最重視的新議題，例如勞工權利的保障，台灣此際積極回應，有助進一步深化雙邊關係。

他說，另外像疫苗與防疫合作等議題，是當前美國重返國際領導地位以及對抗中國、俄羅斯等疫苗外交，必須立即改善的問題，如能將台灣納入防疫隊伍及歐美疫苗供應鏈，將有助控制全球疫情。

台美重啟TIFA會談，後續是否有望推進自由貿易協定（FTA），引發關注。徐遵慈指出，TIFA本質是經貿議題的制度化政策對話平台，非FTA的前置程序，因此外界若期望台美洽談相關協議，恐怕仍須等待。尤其美國國際貿易委員會（ITC）最新評估報告指出，美國簽署所有FTA的經濟效益有限，僅帶動美國GDP成長0.5%，拜登政府短期內應不會對外洽簽新FTA。

台灣經濟研究院研究員邱達生則指出，拜登（Joe Biden）上任後首要目標有二，一是推動疫後經濟復甦，二是維繫美國於供應鏈的領導地位，台美FTA並非拜登優先處理事項。不過，台灣若能持續支持美國主導供應鏈及強化雙邊相關合作，不但有望以堆積木的方式，逐步推動台美貿易協定，也有助抬拉台灣供應鏈實力，降低外部衝擊或特定國家威脅。