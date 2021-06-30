台美從市場准入攻防轉合作 TIFA復談達十大共識

行政院政務委員鄧振中30日出席台美第11屆TIFA會後記者會。（行政院提供）中央社

第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA ）歷經8小時會談，今天下午落幕。睽違5年的TIFA復談，從過去市場准入攻防轉為以台美貿易合作為主軸，雙方達成十大共識。

行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，這次會議跟過去最大的差異是，不再是美方要求台灣 「要做這、要做那」，雙方是合作精神，因為台灣把過去美方所指責台灣的問題，就是把訂定豬肉安全容許量問題解決，美方因此充分了解台灣在政策上想與國際接軌決心。

TIFA會議中，台美雙方在「貿易與投資相關議題」、「提升未來貿易及合作議題」兩大主軸下，達成十大共識如下：

一、農業

1.美方認知台灣在遵守國際規範上的努力，雙方同意未來將在TIFA架構下的農業工作小組持續溝通，就彼此關切事項充分交換意見，致力減少貿易障礙，拓展雙方農產品市場。

2.美方認為這次會議討論非常具建設性，有助於雙方未來繼續合作。

二、醫療器材

1.雙方同意將簡化醫療器材審查文件程序，有利消費者加速取得所需的醫療器材。

2.台灣方面呼籲未來雙方透過合作，逐步以援助、技術分享或授權代工等方式，擴大COVID-19藥品及疫苗的供應。

三、勞工

台美雙方表示尊重國際勞工組織(ILO)對勞工權利保護的規定，並共同致力推動以勞工為中心的貿易政策。

四、環境

1.確保環境永續發展及探討與貿易相關的氣候變遷議題為雙方共同目標。

2.雙方同意共同致力打擊野生動物走私以及保護海洋哺乳類動物，美方提議雙方建立聯絡窗口。

3.美方讚許台灣積極參與WTO 漁業補貼談判，盼雙方共同努力，在今年世界貿易組織（WTO）貿易部長會議中可達成成果。

五、智慧財產權

美方多次肯定台灣對於智慧財產權提供優良保護環境，特別在著作權法修正及打擊數位盜版皆有積極進展。美方也讚賞台灣持續擴大執法成果，且在營業秘密法相關修法後，為企業營運提供更有效保護。

六、金融服務

鑑於新興科技及電子商務的快速發展，雙方同意就金融機構使用雲端服務進行討論，以促進金融服務業應用新型科技提供更便捷安全的金融服務。

七、國際合作

雙方同意在WTO、亞太經合會（APEC）等國際場域進行更多合作，包括WTO改革、對抗強制技術移轉、處理國營事業不公平貿易及電子商務等議題。

八、供應鏈

1.美方表示根據百日檢視報告研究顯示，拜登政府透過與盟友及夥伴合作以確保供應鏈韌性，其中強調與私部門及夥伴合作的重要性，包括台灣。

2.台灣呼籲建立具韌性及安全供應鏈的重要性，並經由標準制定等方面的合作，擴大包含半導體、疫苗生產與代工及電動車等產業的研發、製造與人才培育能量。

九、貿易便捷化

1.雙方同意將在WTO架構下共同努力推動必要物資的加速流通及通關程序。

2.台灣呼籲在兼顧醫療安全與照顧病患福祉的原則下，就包括疫苗在內的防疫物資採快速取得(Fast Track)方式完成通關，以加速取得防疫物資。

十、提升台美雙邊經貿關係

美方深刻了解台灣簽署雙邊貿易協定的原因及決心，並認同透過TIFA會議有助於強化雙邊貿易關係，這次TIFA會議已為雙方深化經貿關係奠定良好基礎，台美雙方未來將強化TIFA架構下各工作小組的密切交往。