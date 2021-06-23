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紐約時報曾推薦 台人氣火鍋「肉大人」熄燈

記者陳睿中／即時報導
肉大人的特色之一，就是提供多樣化的肉品選擇。圖／取自肉大人 Mr. Meat粉絲頁
肉大人的特色之一，就是提供多樣化的肉品選擇。圖／取自肉大人 Mr. Meat粉絲頁

新冠肺炎疫情尚未平息，三級警戒也將延長至7月12日，對於全台餐飲業者無疑是雪上加霜。鄰近遠企購物商圈、曾經登上紐約時報的人氣火鍋「肉大人．肉舖火鍋」在6月24日宣佈，實體店面即將於7月9日熄燈歇業，結束6年的經營時光。

不同於傳統的鍋物店，肉大人店舖帶有現代的時尚感，提供有昆布柴魚、酸白菜、蒜頭味噌、泡椒麻辣、培根蕃茄鍋等不同口味的鍋底，同時店內搭配有多樣化的肉品，包括西班牙伊比利豬、台灣金門黃牛、美國無骨牛小排、日本A5和牛，亦有桂丁雞、豪野鴨等不同選擇，滿足嗜肉者的慾望。除了鍋物料理之外，店內也提供炸雞、麻辣滷味、阿嬤的肉燥飯等多種小菜與副餐，而且均是用心調理、有滋有味，亦獲得許多粉絲青睞，人氣不輸鍋物料理。

除了獲得民眾的支持，肉大人在2017年時，也被美國「紐約時報」的Choice Tables版評選為「台北五間最佳食肆」之一，大大打響知名度。在防疫期間，店內也推出鍋底、冷凍肉片、滷味的外帶優惠方案。但在6月24日，肉大人宣佈，實體店面將於7月9日熄燈，仍令粉絲感到不捨。

肉大人．肉舖火鍋將於7月9日結束實體店面營業。圖／取自肉大人 Mr. Meat粉...
肉大人．肉舖火鍋將於7月9日結束實體店面營業。圖／取自肉大人 Mr. Meat粉絲頁

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