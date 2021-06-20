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接種後檢驗出抗體不高？ 專家曝2個原因

疫情趨平穩 台灣下調警戒標準？陳時中：仍未考慮

台灣新聞組／台北21日電
接種疫苗。（中央社）
接種疫苗。（中央社）

台灣本土疫情漸趨平穩，昨天新增本土病例107例，為雙北三級警戒35天以來最低的數據。6月28日能否解除警戒或分區降級？指揮中心指揮官陳時中表示，近日社區群聚事件數字仍高於三級警戒標準，「目前沒有要往下解除」，且不會各縣市分別解封，希望全國一致。

陳時中指出，將針對某些項目思考調整低風險區域的防疫規範及強度，如在不同風險場域調整戴口罩、社交距離等警戒強度，將與相關部會、地方主管機關開會，盤點後宣布實施方向。

台灣這次本土疫情於5月11日起，至6月20日累積1萬2691人確診，537人死亡，致死率達4.2%。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，目前一半的確診死亡個案於5月發病確診，隨著輕症、重症人數下降，「預期死亡個案也會下降」。

新北市長侯友宜表示，新北目前狀況還沒看到解封條件。他說，疫苗如果能夠快速進入台灣，當然就能夠與解封的時間搭配上，但是現在看起來量還是不夠，除國際友人捐贈，中央政府也要努力，才有機會達到群體免疫六成，這是非常重要的指標。

桃園市長鄭文燦表示，北北基桃同一生活圈互動密切，很多防疫規範接近或一致，維持三級管制但是否那些管制措施可微調，中央應會做一個比較統一的決定。

高雄市長陳其邁提出兩項觀察指標，一是連六天全台確診數降至100以下，二是雙北地區能否找到傳播感染源，如均能達成就離三級警戒降級不遠。至於是否分縣市解封？陳其邁說，台灣幅員小、縣市往來頻繁，是防疫共同體，要步調一致。

雲林縣長張麗善認為，三級警戒防疫日見成效，代表民眾自律，中央可考慮採取有條件解封，如從三級警戒調為準三級，開放夜市擺攤、小吃部及餐廳恢復營業，長青食堂恢復供餐不共餐，因為禁令一下、民不聊生，「人民最後不是因為疫情死去，而是餓死了」，在防疫條件許可下做生意，有收入才能活絡經濟。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，英國變種病毒感染力強，印度變種病毒隱性感染力更強，某產業鏈出現的小型群聚就可能出現跨縣市大規模感染，不宜各縣市分區降級。觀測6月1日至17日Rt值（有效再生數）都在一以下，可考慮統一降至2.5五級，依不同場域制訂不同的防疫措施。

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