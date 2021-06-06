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柯建銘：國民黨義和團式抗爭 對台灣真是好事嗎？

記者李承穎／台北報導
立法院民進黨總召柯建銘。(本報系資料照片)
立法院民進黨總召柯建銘。(本報系資料照片)

立法院民進黨團總召柯建銘今天感謝美國參議員抵台，並宣布提供75萬劑疫苗，柯建銘話鋒一轉指出，國民黨主席江啟臣本身也是國際外交專業，卻未能秉持專業帶領國民黨脫離此種毫無國際觀，義和團式的抗爭路線，反而隨波逐流，這對台灣真的是好事嗎？

柯建銘說，首先，對於今日美國三位參議員來台代表美國表示對台灣的堅定支持表達感謝，特別是對台灣將提供75萬劑疫苗，以及將台灣納入新的戰略競爭法案（Strategic Competition Act）範圍內等兩則訊息，更進一步證明，台灣與美國以及鄰近的日本，是共享民主自由價值的堅定盟友。

柯建銘說，然而，當視線拉回台灣，只看到國民黨，依舊不肯認清國際情勢已然轉變的事實。江啟臣還在發公開信，要求蔡英文總統當面向美國參議員爭取更多疫苗，卻渾然不知自己的立院黨團還在總統府前面敲鑼打鼓，遊行訴求「要疫苗」。

柯建銘指出，甚至在今天，還要支持者關燈一分鐘來「要疫苗」？試問，敲鑼打鼓，與關燈一分鐘，就可以拿到疫苗嗎？江主席本身也是國際外交專業，卻未能秉持專業帶領國民黨脫離此種毫無國際觀，義和團式的抗爭路線，反而隨波逐流，這對台灣真的是好事嗎？

柯建銘呼籲國民黨，應該放下不理性的政治操作，回到立法院，共同為全民的福祉來努力。明天開始一直到6月18日結束的臨時會，最重要的，就是要處理紓困預算案，與司法院的「傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例」，這兩個議案，都攸關人民的權益，毫無政治性。

柯建銘表示，再一次呼籲各在野黨，能夠同意，讓這兩個議案，可以排除一個月的冷凍期，能夠順利在臨時會結束前通過，早一天通過，人民就早一天受惠，相信每個政治人物，都能夠認同這一個理念。

台灣 疫苗 美國

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