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Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

美捐台75萬劑疫苗 後面還有 「會將台需求帶回華府」

記者鄭媁／即時報導
美國聯邦參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯率領的訪問團於今上午訪問台灣，預計停留三小時。(取材自udn tv)
美國聯邦參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯率領的訪問團於今上午訪問台灣，預計停留三小時。(取材自udn tv)

美國聯邦參議員譚美、蘇利文及昆斯率領的訪問團於台灣時間6日上午訪問台灣，預計停留三小時。訪問團上午7時19分抵達松山機場。譚美，經過他們與美國白宮相關討論後，她宣布美國將贈與台灣75萬劑疫苗

美國白宮將釋出2500萬劑新冠疫苗到需要的地區，其中700萬劑疫苗送到亞洲，台灣也在首批配送名單中。

譚美致詞時表示，拜登政府已宣布將在全球範圍內共享至少8000萬劑美國疫苗，首批2500萬劑。經過他們3人與白宮數周的對話，她很高興地說，台灣將收到75萬劑疫苗，作為第一批疫苗的一部分。

譚美說，台灣被列入第一批接種疫苗對美國至關重要，美國瞭解到台灣的迫切需要，他們今天上午將與台灣領導人會面，以利更加了解台灣的需求，並將這些訊息帶回華府。

外交部長吳釗燮表示，非常榮幸能歡迎三位參議員的到訪，當前世界正面臨另一波疫情反撲，為對抗疫情並確保人民健康，台灣政府正全力推動擴大疫苗接種，進口疫苗也陸續抵達中，非常感謝美國政府幾台灣納入最近宣佈的疫苗捐贈計畫，他代表政府感謝譚美參議員剛剛做的宣布。

台灣 疫苗 美國

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