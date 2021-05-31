我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國殤日凌晨傳槍響 洛杉磯派對兩死一傷

WHA閉幕 今年國際支持台灣呼聲更明確強烈

蔡總統上火線談疫苗：內部清查 沒炒股

記者丘采薇、鄭媁、劉宛琳／台北報導
蔡英文總統31日針對「防疫工作與疫苗進度」發表視訊談話，強調擁有自己可以供應的疫苗，為國家戰略優先項目。記者陳正興／攝影
蔡英文總統31日針對「防疫工作與疫苗進度」發表視訊談話，強調擁有自己可以供應的疫苗，為國家戰略優先項目。記者陳正興／攝影

疫情吃緊，台灣政府採購疫苗不力，企業與民間團體要自購疫苗又屢遭阻擾，政府被質疑押寶國產疫苗不合理，外界也質疑有人藉國產疫苗炒股。蔡英文總統31日親上火線表示，相關財產申報資料都是公開透明，大家可以去查證，政府也做了內部清查，相關政務人員都沒有炒股問題，如果有提出具體指控，會依法嚴查，不會讓政府決策公信力受到挑戰；如果沒有證據，也不應該用捕風捉影方式抹殺專家投入疫苗研發的努力。

蔡總統：國產疫苗戰略優先

蔡總統表示，以現在國際疫苗供給情況，如果沒有自己的供給能量，就會處處受制於人，也會因為國際供需失衡受到影響，因此擁有國產疫苗是國家戰略優先項目，也是世界主要國家全力衝刺的目標。

陳時中：民間簽約可以討論

針對民間團體採購疫苗，指揮中心原本提出兩大原則，其中包括需由中央與藥廠直接簽約，被外界視為中央「刁難」。府院這兩天連續出面滅火，指揮官陳時中31日也鬆口表示，購買疫苗，簽約很繁瑣，政府可以提供服務，「簽約並非一定由中央執行」，民間自己簽約，也是可以討論的，將在法規內，想辦法解決這個問題。

江啟臣：沒重點也不見道歉

不過，對蔡英文31日談話，國民黨主席江啟臣批評，好不容易總統出面講話，卻沒有談到任何重點；政府高喊「超前部署」超過一年，卻還是發生篩檢量能不足、ＳＯＰ欠缺、疫情統計落後，與醫療檢疫體系緊繃的問題，也不見總統有任何解釋或道歉。

疫情升級三級警戒後，始終未出面的蔡總統，31日以視訊談話強調，疫苗研發製造過程很嚴謹，很多國內一流專家參與其中，疫苗要打入人的身體，安全有效是最重要的先決條件，政府不會因為爭取國產就犧牲疫苗品質及安全性要求，一定會依照國際科學安全標準嚴格把關，請大家放心。

蘇指示 最快速度審核來源

蔡總統說，最近熱心宗教團體、企業、民間組織及地方政府也幫忙找國外疫苗供給，宗教團體將由內政部次長陳宗彥擔任窗口，企業團體由經濟部長王美花擔任窗口，政府會和民間共同努力，爭取更多疫苗。行政院長蘇貞昌31日上午召開「行政院疫情會議」，也指示疾管署以最快速度審核疫苗來源。

為降低市場感染風險，台北市1日起於各公有零售市場、超市賣場實施容留管制，需單一出...
為降低市場感染風險，台北市1日起於各公有零售市場、超市賣場實施容留管制，需單一出口，人潮如超過容留人數三分之二，立即暫停開放消費者入場。圖為好市多31日上午出現排隊進入賣場的人潮。記者蘇健忠／攝影

疫苗 疫情 陳時中

上一則

WHA閉幕 今年國際支持台灣呼聲更明確強烈

延伸閱讀

台警戒3級2周 Rt值15降到1 陳時中：疫情朝可控前進

台警戒3級2周 Rt值15降到1 陳時中：疫情朝可控前進
柯：對付病毒應像對付我 陳時中：評論不必太粗暴

柯：對付病毒應像對付我 陳時中：評論不必太粗暴
+355 台確診近7000、死亡近百 陳時中：下周可初判疫情走向

+355 台確診近7000、死亡近百 陳時中：下周可初判疫情走向

黑白集／死亡只是數字？陳時中怎可如此冷漠

黑白集／死亡只是數字？陳時中怎可如此冷漠

熱門新聞

全國疫情三級警戒，民眾盡量減少外出，但傳統市場仍是擠滿許多出門採買的民眾。圖為新北永和智光黃昏市場。記者季相儒／攝影

台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購

2021-05-29 17:11
台灣訂購的首批莫德納疫苗28日傍晚抵達桃園機場，督導人員指揮工作人員運送。記者鄭超文／攝影

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

2021-05-28 17:29
台灣傳出有旅行社開出「豪華出國打疫苗團」，主打「輝瑞21天版」，不含防疫旅館費用，全部行程要價35萬1902元。路透

網路瘋傳台將推輝瑞疫苗團 21天要價35萬還能玩美西

2021-05-26 07:40
統促黨總裁張安樂。圖／取自張安樂粉絲團

「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗

2021-05-24 10:47
莫德納疫苗將抵台。 美聯社

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

2021-05-27 09:04
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者楊雅棠／攝影)

上海復星有意贈輝瑞 陳時中：中國沒在打的 我們有興趣

2021-05-26 03:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不需面談 台灣軟體工程師綠卡入手

不需面談 台灣軟體工程師綠卡入手
媽媽帶14個月的孩子接受化療 車子竟被洗劫一空

媽媽帶14個月的孩子接受化療 車子竟被洗劫一空
「新泰山」男主角喬勞拉墜機亡 同行妻子也喪命

「新泰山」男主角喬勞拉墜機亡 同行妻子也喪命
金山華埠遊民掐脖、抓髮 襲擊亞裔女警 將被控仇恨犯罪

金山華埠遊民掐脖、抓髮 襲擊亞裔女警 將被控仇恨犯罪
高端、聯亞與台簽疫苗採購合約 並要至印、歐3期臨床

高端、聯亞與台簽疫苗採購合約 並要至印、歐3期臨床