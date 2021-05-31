蔡總統上火線談疫苗：內部清查 沒炒股

蔡英文總統31日針對「防疫工作與疫苗進度」發表視訊談話，強調擁有自己可以供應的疫苗，為國家戰略優先項目。記者陳正興／攝影

疫情 吃緊，台灣政府採購疫苗 不力，企業與民間團體要自購疫苗又屢遭阻擾，政府被質疑押寶國產疫苗不合理，外界也質疑有人藉國產疫苗炒股。蔡英文總統31日親上火線表示，相關財產申報資料都是公開透明，大家可以去查證，政府也做了內部清查，相關政務人員都沒有炒股問題，如果有提出具體指控，會依法嚴查，不會讓政府決策公信力受到挑戰；如果沒有證據，也不應該用捕風捉影方式抹殺專家投入疫苗研發的努力。

蔡總統：國產疫苗戰略優先

蔡總統表示，以現在國際疫苗供給情況，如果沒有自己的供給能量，就會處處受制於人，也會因為國際供需失衡受到影響，因此擁有國產疫苗是國家戰略優先項目，也是世界主要國家全力衝刺的目標。

陳時中 ：民間簽約可以討論

針對民間團體採購疫苗，指揮中心原本提出兩大原則，其中包括需由中央與藥廠直接簽約，被外界視為中央「刁難」。府院這兩天連續出面滅火，指揮官陳時中31日也鬆口表示，購買疫苗，簽約很繁瑣，政府可以提供服務，「簽約並非一定由中央執行」，民間自己簽約，也是可以討論的，將在法規內，想辦法解決這個問題。

江啟臣：沒重點也不見道歉

不過，對蔡英文31日談話，國民黨主席江啟臣批評，好不容易總統出面講話，卻沒有談到任何重點；政府高喊「超前部署」超過一年，卻還是發生篩檢量能不足、ＳＯＰ欠缺、疫情統計落後，與醫療檢疫體系緊繃的問題，也不見總統有任何解釋或道歉。

疫情升級三級警戒後，始終未出面的蔡總統，31日以視訊談話強調，疫苗研發製造過程很嚴謹，很多國內一流專家參與其中，疫苗要打入人的身體，安全有效是最重要的先決條件，政府不會因為爭取國產就犧牲疫苗品質及安全性要求，一定會依照國際科學安全標準嚴格把關，請大家放心。

蘇指示 最快速度審核來源

蔡總統說，最近熱心宗教團體、企業、民間組織及地方政府也幫忙找國外疫苗供給，宗教團體將由內政部次長陳宗彥擔任窗口，企業團體由經濟部長王美花擔任窗口，政府會和民間共同努力，爭取更多疫苗。行政院長蘇貞昌31日上午召開「行政院疫情會議」，也指示疾管署以最快速度審核疫苗來源。