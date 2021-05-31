學者：除非兩岸改善 台在港機構年底可能無法運作

前駐港代表鄭安國認為，在港機構用甚麼名稱不重要，最重要是留下台灣派來的官員，讓機構維持運作。（本報資料照片）

香港 特區政府決定暫停運作在台灣 的經濟貿易文化辦事處，有台灣學者分析，兩岸持續僵局，去年民進黨 又以香港反修例事件作為選戰武器，導致港方採取收緊措施。除非兩岸關係改善，否則台港關係難好轉，年底甚或出現台灣在港機構無法運作情況。

據香港電台報導，前中華旅行社總經理鄭安國認為，在港機構用甚麼名稱不重要，最重要是留下台灣派來的官員，讓機構維持運作。

文化大學社會科學院院長趙建民分析，這是蔡英文總統將香港反修例事件作為選戰武器所致。而台灣智庫諮詢委員董立文就認為，反修例風波開始，台港關係便產生變化，香港實施國安法之後，民進黨政府對兩地關係已有最壞打算。

另外，台灣在港機構「台北經濟文化辦事處」，目前8名工作人員本年底簽證將陸續到期，如果不獲續簽將影響辦事處運作。鄭安國認為，兩岸關係欠佳，導致台港關係陷入冰點。他認為，在港辦事處用何名稱不重要，未來運作重點是要有台灣派駐人員留守，否則功能將大減，有賴兩地政府溝通，尋求解決方法。

大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳估計，即使官方機構不運作，不代表雙方完全無接觸，總需要有某些聯繫以應對突發事件。不過，他估計兩岸關係欠佳下，對台港未來關係也不太樂觀。