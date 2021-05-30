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台增486例本土確診、21死 總病例破7000

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台增486例本土確診、21死 總病例破7000

記者楊雅棠、邱宜君、陳雨鑫／台北30日電
台灣疫情指揮中心指揮官陳時中。（影片截圖）
台灣疫情指揮中心指揮官陳時中。（影片截圖）

台灣新冠肺炎本土疫情擴大，自5月11日本土疫情爆發至今已超過7000例確診病例。國內今新增320例本土個案，加上校正回歸166例，共增加486例。確診個案中新增21例死亡。

指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增之320例本土病例，為169例男性、151例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月7日至5月28日。另校正回歸個案166例中，為90例男性、76例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月6日至5月27日。

（圖：衛生福利部提供）
（圖：衛生福利部提供）

綜上所有本土個案共486例，以新北市224例最多，其次為臺北市168例，臺中市33例，桃園市19例，基隆市14例，臺東縣、宜蘭縣各5例，花蓮縣、嘉義縣各4例，苗栗縣3例，新竹縣及彰化縣各2例，雲林縣、高雄市及新竹市各1例。其中萬華活動史相關36例、茶藝館相關2例，其他已知感染源158例、關聯不明49例、疫調中241例。相關疫情調查持續進行中。

今日新增21例死亡個案（案1950、2265、2652、2862、3066、3302、3618、4391、4881、4893、4985、5552、5594、5702、5791、6283、6284、7237、7274、7435、7508），共計為男性13位、女性8位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月11日至5月25日，確診日介於5月17日至5月29日，死亡日期介於5月23日至5月28日。

另外，新增7例境外移入個案，皆持有登機前3日內檢驗陰性報告，且在臺期間並無症狀。案7557為菲律賓籍20多歲男性，5月6日來臺工作， 28日自我健康管理期滿後自費採檢，於今日確診。案7676為本國籍20多歲男性，4月28日自印尼返臺，5月28日因工作所需進行自費採檢，於今日確診。案7805為本國籍40多歲男性，5月15日自印度返臺，入境後至檢疫所集中檢疫，28日進行期滿前採檢，於今日確診。案7811、7812、7813、7814為3名菲律賓籍20多歲男性及1名菲律賓籍30多歲男性(案7814)，4人均於5月15日自菲律賓來臺工作，入境後至檢疫所集中檢疫，28日進行期滿前採檢，於今日確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計7806例確診，分別為1133例境外移入，6620例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另20例(案530、1589、1591、1676、1886、2067、2068、2528、2530、2599、3459、3921、3975、3989、3990、3991、4059、4726、5841、7096)移除為空號。確診個案中99例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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