德國BNT疫苗談判轉折點 新聞稿「我國」改台灣仍破局

台灣與德國BNT新冠疫苗（圖）公司談判至今未果，指揮中心指揮官陳時中透露，因雙方對於簽約新聞稿中「我國」兩字分歧，成破局關鍵。（圖取自twitter.com/BioNTech_Group）

台灣 與德國BNT新冠疫苗 談判至今未果，台指揮中心指揮官陳時中 首度透露德國BNT談判轉折，是今年1月8日雙方對於簽約新聞稿中「我國」兩字意見分歧，才成破局關鍵。

陳時中今天在下午記者會表示，各界都一直在放話要自己買疫苗，但買疫苗是很嚴肅的事，以上海復星代理的BNT疫苗為例，首先要考慮有沒有原廠授權，若有才可能談，若都沒有原廠授權，政府單位仍以正式文書為主。

陳時中說，其次，輸入廠商是誰也很重要，所有藥商都明白輸入新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19 ）疫苗的程序，「大家都用嘴巴講，沒有照正式程序來」，讓指揮中心很困擾。

陳時中說，疫苗談判很早就開始，其中各界關注的德國BNT疫苗去年8月20日就開始談。這段期間除政府與其來往外，也有其他代理廠商洽談過，但都沒成功，直到去年11月11日展開視訊會談。

陳時中表示，當時台灣還沒有緊急授權，專家也提出很多意見，BNT藥廠終於在12月31日提供最終版本合約內容，也經雙方確認同意，指揮中心今年1月6日呈報行政院核定購買，以電子郵件回覆簽署過合約掃描檔案，並回傳BNT藥廠。

陳時中說，雙方因「保密協定」在1月7日討論公佈採購成功的新聞稿披露限制，進行意見交換，台灣也提供原本擬定好的新聞稿，在1月8日下午4時53分根據BNT藥廠要求調整新聞稿，對方也確認過且對新聞稿沒意見，「原本向全民宣告合約已成。」

不料，同天晚上9點多，BNT藥廠又改口，突然要求調整新聞稿中的「我國」兩字，希望改為「台灣」，陳時中說，衛福部疾管署從善如流在1月9日下午2時多將新聞稿內容改為「台灣」。BNT藥廠在1月15日卻突然要求重新評估疫苗量、調整時程，合約時程就是這樣延後數週。

陳時中說，簡單來說，BNT的這份合約其實都敲定好了，卻感受到「雙方在談的時候，不是因為合約內的問題，而是合約外的問題」；這份合約在國際角度而言，已經成立在即，只差交換合約，最後一刻卻硬生生被擋下來，至今都沒結果；現在無法預先說明採買狀況，就是擔心最後一刻生變。

陳時中說，各界都很熱心想協助買疫苗，但實際上相關程序需要時間，「要就趕快來」，不要等到疫苗供應相當充分了再來談；未來疫苗提供、配送量很大，至少有3000萬劑，也有開口合約，即便疫苗進來慢，但已經要進來，如何有效施打、建構台灣民眾免疫力，是現階段最重要工作。